Μια «ανάσα» απ’ την Άστον Βίλα ο Ράσφορντ

Το σίριαλ του Μάρκους Ράσφορντ με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, φαίνεται να έχει αίσιο τέλος για τον 27χρονο. Ο έγκριτος ρεπόρτερ, Ντάβιντ Όρνσταϊν αναφέρει ότι η Άστον Βίλα τα έχει βρει σε όλα με τους «κόκκινους διαβόλους», ώστε να αποκτήσει τον διεθνή Άγγλο επιθετικό, ως δανεικό.

Η συμφωνία περιλαμβάνει οψιόν αγοράς. που φαίνεται να αξιοποιείται το προσεχές καλοκαίρι, καθώς ο Ράσφορντ τόνισε, πριν κάποιες εβδομάδες, ότι θέλει να αποχωρήσει από τους «μπέμπηδες».

Η Άστον Βίλα θα προσφέρει στον Άγγλο το μεγαλύτερο ποσοστό του μισθού του, που σε αυτούς τους έξι μήνες θα ανέρχεται σε 7,5 εκατομμύρια συνολικά. Το συμβόλαιο του Ράσφορντ έχει διάρκεια μέχρι το 2027, όμως πιθανότατα να «σπάσει» το καλοκαίρι.

🚨 Aston Villa close to agreeing deal to sign Marcus Rashford on loan from Man Utd. Still work to do but now expected 27yo #MUFC forward will join #AVFC. Likely to include buy option, significant salary coverage + bonuses. W/ @lauriewhitwell @TheAthleticFC https://t.co/AItSxUIqqh

