Κινεζικός πύραυλος συνετρίβη ξανά δίπλα σε σπίτια

Η αποστολή εξετελέσθη αλλά οι κάτοικοι τρόμαξαν: η Κίνα εκτόξευσε με επιτυχία έναν απόρρητο στρατιωτικό δορυφόρο, όμως ένας από τους προωστήρες του πυραύλου συνετρίβη και εξερράγη σε κατοικημένη περιοχή.

Ο δορυφόρος TJS-14 εκτοξεύτηκε με πύραυλο Long March 3B από το Κέντρο Εκτόξευσης Δορυφόρων του Σιτσάν στη νοτιοδυτική Κίνα στις 23.32 τοπική ώρα την Πέμπτη, 17.32 ώρα Ελλάδας.

Τέθηκε με επιτυχία σε γεωστατική τροχιά, περίπου 36.000 χιλιόμετρα από την Γη, ωστόσο ένας από τους τέσσερις προωστήρες του πυραύλου, ένας μεταλλικός κύλινδρος μήκους 2,5 μέτρων, έπεσε κοντά σε σπίτια στο Τσενιουγιάν της επαρχίας Γκουεϊτζόου, ανέφερε το Space.com.

Βίντεο από κάμερα ασφάλειας που αναρτήθηκε στην κινεζική πλατφόρμα Sina Weibo δείχνει δυο κατοίκους να αγκαλιάζονται τρομαγμένοι έπειτα από έκρηξη κοντά στο σπίτι τους που φώτισε για λίγο τον ουρανό.

Heads up: A spent stage from a Long March 3B hypergolic rocket launched yesterday fell in Zhenyuan County, Guizhou. Another terrifying close call with the CZ-3B. pic.twitter.com/3v8325lhxp

— Andrew Jones (@AJ_FI) January 24, 2025