Κινεζικός δορυφόρος διαλύθηκε στην ατμόσφαιρα, έλουσε τις ΗΠΑ με συντρίμμια

Ανενεργός κινεζικός δορυφόρος τυλίχθηκε στις φλόγες όταν εισήλθε στην ατμόσφαιρα το βράδυ του Σαββάτου και διαλύθηκε σε συντρίμμια που δεν αποκλείεται να έπεσαν στις ΗΠΑ.

Δεκάδες αυτόπτες μάρτυρες υπέθεσαν ότι ήταν μετέωρο, ωστόσο τουλάχιστον δύο αστρονόμοι δήλωσαν πως επρόκειτο για τον δορυφόρο GaoJing 1-02, έναν από τους τέσσερις δορυφόρους παρατήρησης της Γης που είχε εκτοξεύσει η Κίνα το 2016.

Ο GaoJing 1-02 εισήλθε στην ατμόσφαιρα πάνω από τη Νέα Ορλεάνη και πιθανότατα διαλύθηκε καθώς κινούταν βόρεια πάνω από το Μισισιπί, το Μιζούρι, το Άρκανσο και γειτονικές πολιτείες, ανέφερε ο Τζόναθαν ΜακΝτάουελ του Κέντρου Αστροφυσικής Χάρβαντ-Σμιθόσνιαν, ο οποίος ειδικεύεται στην παρακολούθηση αντικειμένων σε τροχιά.

The commercial imaging satellite 高景一号02星 (GaoJing 1-02, Superview 1-02), operated by Beijing-based SpaceView (北京航天世景信息技术有限公司) reentered above New Orleans at 0408 UTC Dec 22 (10.08 pm CST Dec 21) heading northbound towards MS, AR, MO and was widely observed pic.twitter.com/GqbwpsAdb8

