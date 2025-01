Αυτοκτονίες, υπερπληθυσμός, βία: Φυλακές-κολαστήρια στην Ιταλία της Τζόρτζια Μελόνι

Λίγο πριν από την αυγή του 2025, στις υπερπληθείς φυλακές της Ιταλίας καταγραφόταν ένα ζοφερό ρεκόρ.

Με τους θανάτους κρατουμένων να φτάνουν πέρυσι συνολικά τους 244, οι αυτοκτονίες έφτασαν τις 88.

Ξεπέρασαν κατά τέσσερις το προηγούμενο αρνητικό ρεκόρ του 2022, εν μέσω της πανδημίας COVID-19 και τότε σε υψηλό 10ετίας.

Εν έτει 2024, οι συνθήκες κάθε άλλο παρά βελτιώθηκαν.

Τουναντίον.

Ένας στους πέντε έγκλειστους επιχείρησε να αυτοτραυματιστεί, όπως δείχνουν τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία.

Η ετήσια έκθεση της Antigone, μιας ΜΚΟ που καταγράφει τις άθλιες συνθήκες στις διαβόητες πια φυλακές της γείτονος, δεν αφήνει κανένα περιθώριο ευησυχασμού.

Σκιαγραφώντας μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης στο ιταλικό σωφρονιστικό σύστημα, επισημαίνει ότι ο αριθμός των κρατουμένων πέρυσι ήταν πάνω από 62.000, 2.000 περισσότεροι σχέση με το 2023 και 10.000 παραπάνω από τη μέγιστη χωρητικότητά τους.

Κατά τόπους, το ποσοστό υπερπληθυσμού σε φυλακές έχει πια εκτοξευτεί στο 225%!

Σχολιάζοντας μια από τις τελευταίες αυτοκτονίες κρατουμένων, ο Τζεναρίνο Ντε Φάζιο, γενικός γραμματέας του συνδικάτου των σωφρονιστικών υπαλλήλων, δεν μάσησε τα λόγια του.

Ο υπερπληθυσμός και η υποστελέχωση των ιταλικών φυλακών έχουν καταστήσει τη ζωή «σχεδόν αδύνατη τόσο για τους κρατούμενους, όσο και για το προσωπικό», επεσήμανε.

Επτά σωφρονιστικοί υπάλληλοι επίσης αυτοκτόνησαν μέσα στο 2024, καθώς οι συνθήκες στις ιταλικές φυλακές -πολλές παμπάλαιες και ετοιμόρροπες- έχουν γίνει ανυπόφορες για όλους.

Όλο και πιο συχνά υπάρχει ξέσπασμα της αγανάκτησης.

Τον περασμένο Αύγουστο, κρατούμενοι σε φυλακή για νεαρούς παραβάτες στο Τορίνο κατέστρεψαν κελιά, έβαλαν φωτιές και επιτέθηκαν σε φρουρούς.

«Η μέγιστη χωρητικότητα στη φυλακή είναι 42 άτομα», έγραψε ένας κρατούμενος στο TikTok. «Εμείς είμαστε 60».

Φυσικά, δεν είναι οι μόνοι…

Μαζί ωστόσο με την αγανάκτηση και το ξέσπασμα της βίας, έρχεται και η άγρια καταστολή.

Σε μια φυλακή στο Τράπανι της Σικελίας, 11 υπάλληλοι συνελήφθησαν και άλλοι 14 τέθηκαν σε διαθεσιμότητα μετά την δημοσίευση βίντεο με φρουρούς να χτυπούν κρατούμενους σε μονάδα απομόνωσης.

Στο Κούνεο, στα βορειοδυτικά, 35 υπάλληλοι των φυλακών βρίσκονται υπό έρευνα επίσης για κακοποίηση κρατουμένων, με καταγγελίες περί ρατσιστικών κινήτρων.

Σύμφωνα με το δημόσιο δίκτυο Rai, ένας μουσουλμάνος κρατούμενος φέρεται να ξυλοκοπήθηκε βάναυσα και να υπέστη ηλεκτροσόκ, επειδή ζήτησε μεταφερθεί σε κελί ομόθρησκου κατά το Ραμαζάνι.

Δηλώνοντας «σκληρή κατά του εγκλήματος», η ακροδεξιά κυβέρνηση της Ιταλίας υπό τη μεταφασίστρια Τζόρτζια Μελόνι εισάγει όλο και πιο σκληρούς κανόνες.

Έχει επιμηκύνει τις ποινές φυλάκισης και έχει εισαγάγει περισσότερες από 20 νέες.

Στο μεσοδιάστημα, το επίσης υπερφορτωμένο δικαστικό σύστημα της Ιταλίας συνεχίζει να κινείται με αργούς ρυθμούς.

Περίπου το 15% των προφυλακισμένων δεν έχει ακόμη δικαστεί.

Άλλο ένα 10% περιμένει την έκβαση εφέσεων.

Στο μεσοδιάστημα, τα προωθούμενα μέτρα δεν θεωρούνται ούτε καν «ασπιρίνη».

Με ένα πρόσφατα διάταγμα, η κυβερνητική πλειοψηφία ενέκρινε για παράδειγμα την πρόσληψη επιπλέον 1.000 σωφρονιστικών υπαλλήλων.

Είναι ωστόσο πολύ κάτω από τις 7.000 που απαιτούνται.

Ούτε επίσης αποτελούν τη λύση.

«Είναι σαν να προσπαθείς να επισκευάσεις ένα ετοιμόρροπο σπίτι», σχολιάζουν μέλη της Antigone, «αλλά αντί να ενισχύσεις τα θεμέλια, φτιάχνεις μόνο τα παράθυρα»…

Nell’inferno delle celle di Canton Mombello L’istituto bresciano ha il record nazionale di detenuti in eccesso, tocca il 200%: 391 reclusi anziché 185. Nelle celle i letti arrivano fino al soffitto, per il pranzo servono i turni. E in tanti invocano l’indulto-La Stampa- pic.twitter.com/B82m8MK4SJ

Το σωφρονιστικά ιδρύματα στην Ιταλία στεγάζονται κυρίως σε πρώην στρατώνες ή μοναστήρια, που χτίστηκαν πριν από αιώνες και έχουν υποτυπώδεις υποδομές και παροχές.

Στις φυλακές με τον μεγαλύτερο συνωστισμό, κρατούμενοι κοιμούνται στα πατώματα.

Κάθε κελί είχε μια τουαλέτα, συνήθως βασική, με λεκάνη και νιπτήρα.

Συχνά είναι το μόνο μέρος όπου υπάρχει τρεχούμενο νερό και χρησιμεύει παράλληλα ως κουζίνα.

Δεν υπάρχει ψυγείο, επομένως το φαγητό -ακόμη και αυτό που μπορεί να φέρουν συγγενείς και φίλοι στα επισκεπτήρια- πρέπει συνήθως να καταναλωθεί αυθημερόν.

Τα προβλεπόμενα κονδύλια στον κρατικό προϋπολογισμό όλο και μειώνονται.

Κατά τα λοιπά, οι υπερπληθείς ιταλικές φυλακές -όπως προβλέπεται στο Σύνταγμα- έχουν επισήμως ως αποστολή την συμμόρφωση, επανεκπαίδευση και επανένταξη των κρατουμένων στην κοινωνία.

Ειδικοί και ακτιβιστές υπέρ των δικαιωμάτων των κρατουμένων καλούν μετ’ επιτάσεως πια σε νόμιμη μείωση των ποσοστών φυλάκισης, με ευρείες δικαστικές και κοινωνικές μεταρρυθμίσεις.

Αν και δεν τυγχάνουν ευήκοων ώτων στην κυβέρνηση Μελόνι, τη φωνή μαζί τους ένωσε προ ημερών ο Πάπας Φραγκίσκος.

Pope Francis opened a Jubilee Holy Door in one of Italy’s largest prisons today.

And I was one of two journalists allowed inside. pic.twitter.com/D1cdVvsQhq

— Courtney Mares (@catholicourtney) December 26, 2024