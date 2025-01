Έρχεται για δεύτερη χρονιά το Φεστιβάλ μονολόγων «One Way»

To Φεστιβάλ One Way έρχεται για μια ακόμη χρονιά στην Ανωτέρα Δραματική Σχολή «Έκτη Τέχνη»! Ο δεύτερος χρόνος ενός Φεστιβάλ αφιερωμένο σε όλους εκείνους που αγαπούν τους «μονόδρομους» λέγοντας το δικό τους θεατρικό παραμύθι.

Λένε ότι τα ταξίδια σε αφήνουν άφωνο και μετά σε μετατρέπουν σε παραμυθά.

Μέσα από αυτή την κίνηση ενθαρρύνουμε την έκφραση σκέψεων, συναισθημάτων, αισθημάτων, ανησυχιών ή χιούμορ πάνω σε συγκεκριμένη θεματική.

Το 2ο Φεστιβάλ One– Way μετά την αγαπημένη πρόταση του Έντγκαρ Άλλαν Πόε που οδήγησε πέρσι σε μοναδικές ερμηνείες και ιστορίες, μας ταξιδεύει φέτος στον γκρίζο κόσμο της «Εξάρτησης».

Τί είναι η Εξάρτηση για εσάς; Περιμένουμε να φιλοξενήσουμε παραστάσεις-μονολόγων με το θέμα αυτό σε σε One – Way συνθήκη. Δημιουργήστε την δική σας παράσταση!

Το Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί 8 και 9 Μαρτίου του 2025 στο Black Box Theatre “Phantom”.

Η τελετή απονομής των βραβείων θα διενεργηθεί σε ξεχωριστή ημέρα.

(Η διοργάνωση του Φεστιβάλ διατηρεί το δικαίωμα να αναβάλει τον προγραμματισμό της ζωντανής εκδήλωσης)

Θέλουμε οι υποψήφιοι να σκεφτούν έξω από το κουτί, να χρησιμοποιήσουν τη φαντασία τους και να είναι δημιουργικοί. Μπορούν με όχημα την εξάρτηση αυτή τη φορά να μας ταξιδέψουν σε ό,τι μονοπάτια εκείνοι επιθυμούν : δράμα, κωμωδία, ποιητικό θέατρο κ.ο.κ.

Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής:

Τα έργα να είναι πρωτότυπα και να μην έχουν δημοσιευθεί , παραχθεί με όποιον τρόπο οπουδήποτε αλλού. Να υπάρχει γραπτή άδεια του συγγραφέως του έργου περί πνευματικών δικαιωμάτων.

Οι συμμετέχοντες μπορεί να είναι σπουδαστές δραματικών σχολών, θεατρικών εργαστηρίων , πτυχιούχοι δραματικών σχολών ή όποιος έχει την όποια θεατρική ενασχόληση.

Ο παραστασιακός χρόνος δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 30 λεπτά.

Τα σκηνικά και ό,τι χρειάζεται η εκάστοτε συμμετοχή για την παράστασή της είναι κάτι που επιβαρύνει την ίδια.

Στον χώρο η κάθε συμμετοχή έχει δικαίωμα 2 προβών , εκ των οποίων η μία θα είναι τεχνική πρόβα (μαζί με τον τεχνικό). Κάθε παραπάνω πρόβα θα χρεώνεται 15 ευρώ το δίωρο)

Ο τεχνικός του φεστιβάλ είναι συνεργάτης της Ανωτέρας Δραματικής Σχολής «Έκτη Τέχνη» και πληρώνεται από την σχολή.

Απαγορεύεται η σεξουαλικά ρητή, ακατάλληλη ή βρώμικη γλώσσα, και η ρατσιστική διάθεση.

Η κύρια γλώσσα των μονολόγων πρέπει να είναι η ελληνική.

Κριτική & βραβεία

Οι συμμετοχές θα κριθούν με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: (1) αφήγηση, (2) οπτική επικοινωνία (γλώσσα του σώματος, τόνος, κ.λπ.), (3) δημιουργικότητα στην παρουσίαση (4) απόδοση.

Η κριτική επιτροπή θα αποτελείται από ανθρώπους καταξιωμένους και αναγνωρισμένους του χώρου.

Τα τέλη συμμετοχής δεν επιστρέφονται.

Από τις συμμετοχές θα επιλεχθούν οι πιο ολοκληρωμένες προτάσεις.

Το βραβείο είναι 200€ και η δωρεαν παραχώρηση του θεατρου για 2 παραστασεις με την αξιωση του 10% επί των εισιτηριων για την ομάδα που κέρδισε.

Κόστος συμμετοχής: 50€

Προθεσμία αιτήσεων:

Οι αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 23 Δεκεμβρίου 2024.

Τρόπος συμμετοχής:

1. Οι υποψήφιοι πρέπει να αποστείλουν ένα κείμενο 200 λέξεων στο οποίο να είναι σαφές το περιεχόμενο και η σκέψη πίσω από την παράσταση που θα ετοιμάζουν.

Βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου-ομάδας

Ταυτότητα παράστασης ( συντελεστές: ηθοποιός, σκηνοθέτης, συγγραφέας κ.ο.κ.)

Καταβολή 50ευρώ σε ibanπου θα σας κοινοποιηθεί σε δεύτερο χρόνο, εφόσον επιλεχθείτε να παρουσιάσετε.

Αίτηση την οποία κατεβάζετε από το siteμας και την αποστέλλετε μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά στο παρακάτω email info@sxolitheatrou.gr

Ονομασία Φεστιβάλ

One– Way

Υπεύθυνος Επικοινωνίας Φεστιβάλ:

Μπάμπης Αρώνης

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

6945665851