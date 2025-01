Τέλος από τη Γουέστ Χαμ ο Λοπετέγκι

Η Γουέστ Χαμ επισημοποίησε την απόλυση του Ζούλιαν Λοπετέγκι από την τεχνική ηγεσία της, μία εξέλιξη που είχε προαναγγελθεί τις τελευταίες ημέρες, λόγω των άσχημων αποτελεσμάτων της ομάδας.

Μετά από δύο διαδοχικές «βαριές» ήττες από Λίβερπουλ (5-0) και Μάντσεστερ Σίτι (4-1) και με τα «σφυριά» να βρίσκονται στην 14η θέση της Premier League, η διοίκηση προχώρησε στην απομάκρυνση του Ισπανού προπονητή, υπογραμμίζοντας ότι «το πρώτο μισό της σεζόν 2024-25 δεν ευθυγραμμίζεται με τις φιλοδοξίες του συλλόγου».

Η ανακοίνωση της Γουέστ Χαμ αναφέρει ότι η αναζήτηση νέου προπονητή έχει ήδη ξεκινήσει, με τα βρετανικά ΜΜΕ να προβάλλουν εδώ και μέρες ως πρώτο φαβορί τον πρώην τεχνικό Μπράιτον και της Τσέλσι, Γκρέιαμ Πότερ.

West Ham United can confirm that Head Coach Julen Lopetegui has today left the Club.

