Επίσημο: Νέος προπονητής της Γουέστ Χαμ ο Λοπετέγκι (pics)

Εποχή Τζούλεν Λοπετέγκι και… με την βούλα στην Γουέστ Χαμ. Οι «Χάμερς» ανακοίνωσαν την Πέμπτη (23/5) την έναρξη της συνεργασίας τους με τον Βάσκο προπονητή, ο οποίος θα διαδεχτεί τον Ντέιβιντ Μόγες στην τεχνική ηγεσία του συλλόγου.

Ο 57χρονος πρώην προπονητής των Γουλβς, επιστρέφει στα γνώριμα «λημέρια» της Premier League, όπου έχει δουλέψει για περίπου ένα χρόνο, καθώς θα αναλάβει και επίσημα το τιμόνι των «σφυριών» από την 1η Ιουλίου.

Ο Λοπετέγκι απουσίαζε από τους πάγκους από τον Αύγουστο του 2023, όταν και παραιτήθηκε από τους «λύκους» λίγο πριν την έναρξη της περσινής σεζόν. Ο Βάσκος τεχνικός έχει περάσει από σημαντικές ομάδες όπως την Σεβίλλη, την Πόρτο και την Ρεάλ Μαδρίτης ενώ έχει στο ενεργητικό του την κατάκτηση του Europa League με την ομάδα της Ανδαλουσίας το 2020.

Say hello to the new Head Coach of West Ham United 👋⁰ Welcome to London, Julen Lopetegui! ⚒️ pic.twitter.com/2aCO0pY3Km

We are delighted to announce the appointment of Julen Lopetegui as the Club’s new men’s Head Coach.

The former Spain, Porto, Real Madrid and Sevilla coach will officially begin work on July 1 🗓️

— West Ham United (@WestHam) May 23, 2024