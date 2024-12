Τάκης Ζαχαράτος: «Η Αλίκη Βουγιουκλάκη ήταν το διαβατήριο μου»

Fizz

Κρίστιν Ντέιβις: Πώς περνάει τις γιορτές με τα παιδιά της η διάσημη ηθοποιός

Η σταρ, που αγαπήθηκε ως «Charlotte York» στη σειρά «Sex and the City» θα ξεκινήσει ένα νέο podcast με τίτλο «Are You a Charlotte?» το οποίο θα κάνει πρεμιέρα στις 13 Ιανουαρίου.