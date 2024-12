Αντιπροσωπεία του Κατάρ έφτασε σήμερα στη Συρία όπου συνάντησε αξιωματούχους της μεταβατικής κυβέρνησης, η οποία εγκαταστάθηκε μετά την ανατροπή του προέδρου Μπασάρ αλ-Άσαντ, ανακοίνωσε το καταριανό υπουργείο Εξωτερικών.

Η διπλωματική αντιπροσωπεία «έφθασε στη Δαμασκό για να ολοκληρώσει τις απαραίτητες ενέργειες για το άνοιγμα της πρεσβείας του Κατάρ», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Ματζίντ αλ-Ανσάρι σε ανακοίνωση, προσθέτοντας ότι οι Καταριανοί συναντήθηκαν με τη μεταβατική κυβερνητική και επανέλαβαν «την πλήρη δέσμευση της Ντόχας στην υποστήριξη του αδελφού συριακού λαού».

Η πρεσβεία του Κατάρ στη Δαμασκό είναι κλειστή από τον Ιούλιο του 2011 όταν η Ντόχα απέσυρε τον πρεσβευτή της από τη Δαμασκό έπειτα από μια σειρά πολύνεκρων καταστολών που πραγματοποιήθηκαν από το καθεστώς του Μπασάρ αλ Άσαντ κατά διαδηλωτών στους δρόμους – βιαιότητες που οδήγησαν σε έναν εμφύλιο πόλεμο 13 ετών.

Δείτε σχετική ανάρτηση στο Χ:

A Qatari delegation has arrived in #Syria and met with officials in the country’s transitional government following the ouster of Bashar al-Assad by opposition forces, the Gulf state says. #Qatar https://t.co/R4ZAaflB59

— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) December 15, 2024