Το Κατάρ ξαναπαίρνει τον διαμεσολαβητικό του ρόλο για τη Γάζα μετά τις συναντήσεις του απεσταλμένου του Τραμπ

Ο Στιβ Γουίτκοφ, ο οποίος επιλέχθηκε από τον εκλεγμένο πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τον ρόλο του ειδικού απεσταλμένου του για τη Μέση Ανατολή, συναντήθηκε με τους πρωθυπουργούς του Ισραήλ και του Κατάρ προκειμένου να προωθήσει τη διπλωματική προσπάθεια με στόχο την επίτευξη συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και απελευθέρωση των ομήρων της Χαμάς, πριν από την ορκωμοσία της 20ης Ιανουαρίου στην Ουάσινγκτον.

Trump wants truce in Israel’s war on Gaza before January 20, says Qatar’s PM, as Trump’s envoy Steve Witkoff reportedly meets with leaders of Israel and Qatar for ceasefire talks

🔗 https://t.co/fbM2p43oYu pic.twitter.com/wwhzHpK5fv

— TRT World (@trtworld) December 4, 2024