Σοβαρά προβλήματα σε Facebook, Instagram και WhatsApp

Με δυσκολία γίνεται τα τελευταία λεπτά η σύνδεση στις πλατφόρμες του Facebook, Instagram και WhatsApp. Το βράδυ της Τετάρτης (11/12) τα δύο Μέσα κοινωνικής δικτύωσης και η υπηρεσία μηνυμάτων «κόλλησαν», με τις σελίδες είτε να μη φορτώνουν, είτε να μην μπορούν να προχωρήσουν σε δημοσιεύσεις.

Ένα «τεχνικό ζήτημα» επηρεάζει τους χρήστες του Facebook, του Instagram και του WhatsApp, ανακοίνωσε η Meta σχετικά με τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν.

«Γνωρίζουμε ότι ένα τεχνικό πρόβλημα επηρεάζει τη δυνατότητα ορισμένων χρηστών να έχουν πρόσβαση στις εφαρμογές μας. Προσπαθούμε να επαναφέρουμε τα πράγματα στο φυσιολογικό το συντομότερο δυνατό και ζητούμε συγγνώμη για την όποια ταλαιπωρία» ανέφερε ο κολοσσός της τεχνολογίας.

We’re aware that a technical issue is impacting some users’ ability to access our apps. We’re working to get things back to normal as quickly as possible and apologize for any inconvenience.

— Meta (@Meta) December 11, 2024