ΟΤ FORUM «Ένα Νέο Παραγωγικό Πρότυπο – “Ελλάδα 2030”» – Πως κύλισε η πρώτη ημέρα

Με σημαντικούς εκπροσώπους της εγχώριας πολιτικής και οικονομικής σκηνής άνοιξε σήμερα η αυλαία του OT FORUM «Ένα Νέο Παραγωγικό Πρότυπο – “Ελλάδα 2030”».

Το OT FORUM μεταδίδεται live από τη σελίδα του Οικονομικού Ταχυδρόμου (ot.gr), το in (in.gr), την ιστοσελίδα της εφημερίδας ΝΕΑ (tanea.gr), την ιστοσελίδα της Εφημερίδας ΤΟ ΒΗΜΑ (tovima.gr) την υβριδική τηλεόραση Mega Play και τα social media της Alter Ego Media. Δείτε τι έγινε την πρώτη ημέρα: OT FORUM – Γ. Στουρνάρας: «Αν φορολογήσεις τις τράπεζες καθυστερείς την εξυγίανση του κλάδου» Στο θέμα των τραπεζών και τη φημολογούμενη φορολόγησή τους αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, Γιάννης Στουρνάρας, ανοίγοντας την αυλαία του 4οου ΟΤ FORUM «Ένα νέο παραγωγικό πρότυπο – «"Ελλάδα 2030″» που διοργανώνει ο Οικονομικός Ταχυδρόμος στις 2 και 3 Δεκεμβρίου στο Μικρό Χρηματιστήριο Αθηνών. Ο κ. Στουρνάρας ανέφερε ότι η Ελλάδα έχει ακόμα υψηλή αναβαλλόμενη φορολογία. «Η ελληνική κρίση δεν ήταν τραπεζική κρίση, ήταν κρίση δημοσίου που επηρέασε τις τράπεζες» τόνισε. Σημείωσε επίσης ότι μέχρι σήμερα τα κέρδη πήγαιναν σε ΑΜΚ, ενώ από φέτος άρχισαν να δίνουν μέρισμα. «Αν φορολογήσεις τις τράπεζες καθυστερείς την εξυγίανση του κλάδου», υπογράμμισε. OT FORUM – Οι τρόποι αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου στην Ελλάδα – Τρεις ειδικοί απάντησαν

Στους τρόπους με τους οποίος θα δημιουργηθεί το νέο παραγωγικό πρότυπο επικεντρώθηκαν τρεις επιφανείς οικονομολόγοι, οι οποίοι συνομίλησαν στο πλαίσιο του 4ου ΟΤ FORUM «Ένα νέο παραγωγικό πρότυπο – «”Ελλάδα 2030″» που διοργανώνει ο Οικονομικός Ταχυδρόμος στις 2 και 3 Δεκεμβρίου στο Μικρό Χρηματιστήριο Αθηνών.

Ο Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ και Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Νίκος Βέττας, ο Ομότιμος Καθηγητής Οικονομικών Επιστημών ΕΚΠΑ Παναγιώτης Ε. Πετράκης και ο Εταίρος, Τμήμα Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Διεπιχειρησιακών Λειτουργιών, EY Ελλάδος Γιώργος Παναγιωτόπουλος έθεσαν επί τάπητος το «καυτό» θέμα που απασχολεί το διήμερο FORUM, αναλύοντας το τι θα πρέπει να γίνει από εδώ και στο εξής, ούτως ώστε να αλλάξει επιτέλους το παραγωγικό πρότυπο στην Ελλάδα.





Στυλιανίδης: Απλοποιούμε το νηολόγιο για να έρθουν πλοία στην ελληνική σημαία

Για τις σύγχρονες προκλήσεις στη ναυτιλία, τον ρόλο της Ελλάδος στις θαλάσσιες μεταφορές και τον στόχο εκσυγχρονισμού της ακτοπλοΐας μίλησε μεταξύ άλλων ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Χρήστος Στυλιανίδης, από το βήμα του 4ου ΟΤ FORUM «Ένα νέο παραγωγικό πρότυπο – «”Ελλάδα 2030″» που διοργανώνει ο Οικονομικός Ταχυδρόμος στις 2 και 3 Δεκεμβρίου στο Μικρό Χρηματιστήριο Αθηνών.

Όπως είπε ο κ. Στυλιανίδης υπάρχει ένας ορίζοντας πενταετίας για την ολοκλήρωση του ευρύτερου προγράμματος εκσυγχρονισμού του κλάδου της ναυτιλίας, την οποία χαρακτήρισε «καμάρι για τη χώρα μας» η οποία προσφέρει στο ΑΕΠ, δίνει κύρος στη χώρα και μπορεί να προσφέρει ακόμη περισσότερα.

Μάλιστα, δεν παρέλειψε να αναφερθεί και την περίφημη Έκθεση Ντράγκι η οποία αναδεικνύει τη σπουδαιότητα της ναυτιλίας για την Ευρώπη.

Ο κ. Συλιανίδης επισήμανε ακόμα ότι η ναυτιλία είναι ένας κλάδος που προσφέρει εξαιρετικά διαπραγματευτικά ατού για τη χώρα. Για την ποντοπόρο ναυτιλία επισήμανε ότι πρόκειται για εξαιρετικά πρωτοπόρο κλάδο τόσο ώστε η πολιτεία να λειτουργεί επικουρικά και ουσιαστικά σαν «γέφυρα» ανάμεσα στον IMO και στις ευρωπαϊκές δομές.





Καλογηράτος: Η Capital Clean Energy Carriers πρωτοστατεί στην πράσινη μετάβαση – Κλειδί το LNG

Για την πράσινη μετάβαση και τη ναυτιλία στον δρόμο για τη βιώσιμη ανάπτυξη, μίλησε ο CEO της Capital Clean Energy Carriers, κ. Γεράσιμος Καλογηράτος, από το βήμα του 4οου ΟΤ FORUM «Ένα νέο παραγωγικό πρότυπο – «”Ελλάδα 2030″» που διοργανώνει ο Οικονομικός Ταχυδρόμος στις 2 και 3 Δεκεμβρίου στο Μικρό Χρηματιστήριο Αθηνών.

Ο κ. Καλογηράτος υπογράμμισε ότι ο ρόλος της ελληνικής αλλά και της παγκόσμιος ναυτιλίας είναι διττός σε ό,τι αφορά την απανθρακοποίηση: αφενός πρέπει να μειώσουμε το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της ίδια της ναυτιλίας, και αφετέρου το άλλο κομμάτι είναι πώς η ναυτιλία μπορεί να συμβάλει στην παγκόσμια απανθρακοποίηση.





«Η ναυτιλία παραμένει ένας πολύ αποτελεσματικός τρόπος μεταφοράς εμπορευμάτων» υπογράμμισε και εξήγησε ότι μεταφέρει το 80% του παγκόσμιο εμπορίου και συγκριτικά με βάση τα στοιχεία είναι χαμηλής έντασης άνθρακα: «Εμείς ως κλάδος πρέπει να κάνουμε ότι μπορούμε για να μειώσουμε το αποτύπωμα» τόνισε και πρόσθεσε: «Με νέες τεχνολογίες, ψηφοποίηση, χρήση σε μικρότερο βαθμό άλλων καυσίμων έχουμε ήδη αρχίσει να κάνουμε αυτό που πρέπει».

Θεοδωρικάκος: Έρχεται νέος νόμος για μείωση 25% της γραφειοκρατίας

Νομοσχέδιο με το οποίο θα μειώνεται κατά επιπλέον 25% η γραφειοκρατία στις επιχειρήσεις, προανήγγειλε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στο πλαίσιο του 4οου ΟΤ FORUM «Ένα νέο παραγωγικό πρότυπο – «”Ελλάδα 2030″» που διοργανώνει ο Οικονομικός Ταχυδρόμος στις 2 και 3 Δεκεμβρίου στο Μικρό Χρηματιστήριο Αθηνών, παρουσία του προέδρου της ΕΕΝΕ Κρίστιαν Χατζημηνά.





Παράλληλα, ο υπουργός αποκάλυψε ότι σε πρόσφατο υπουργικό συμβούλιο επανασυστήθηκε το Κυβερνητικό Συμβούλιο για τη βιομηχανία, προσθέτοντας ότι μέσα στο επόμενο διάστημα αναμένεται να ανακοινωθεί ένα νέο σχέδιο για τη βιομηχανική πολιτική της χώρας.

Στο πλαίσιο του debate που διεξήχθη μεταξύ των δύο ανδρών, ο κ. Θεοδωρικάκος ανέφερε ότι έχουν έρθει επενδύσεις «και αυτούς τους μήνες βλέπω οικονομικούς φορείς από όλο τον κόσμο που θέλουν να έρθουν στην Ελλάδα». Στο πλαίσιο αυτό, ο ίδιος είπε χαρακτηριστικά: «Θα φάμε άλλο ένα 25% γραφειοκρατίας», προαναγγέλοντας την εφαρμογή του νέου πλαισίου μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2025». Όπως είπε χαρακτηριστικά: Πρόκειται για ένα νέο κύμα απογραφειοκρατικοποίησης των επιχειρήσεων».

Ζανιάς (Eurobank): Τεράστια η ρευστότητα των τραπεζών – Επίσπευση των μεταρρυθμίσεων

Για τις αναγκαίες αλλαγές που πρέπει να γίνουν σε έναν κόσμο που αλλάζει τόσο γρήγορα, τις μεταρρυθμίσεις και την αλλαγή κουλτούρας μίλησε ο πρόεδρος της Eurobank στο πλαίσιο του 4οου ΟΤ FORUM «Ένα νέο παραγωγικό πρότυπο – «”Ελλάδα 2030″» που διοργανώνει ο Οικονομικός Ταχυδρόμος στις 2 και 3 Δεκεμβρίου στο Μικρό Χρηματιστήριο Αθηνών.

Αναφέρθηκε ανάμεσα σε άλλα στο πώς έχουμε παλιές συνήθειες κατανάλωσης με νέα -πιο χαμηλά- εισοδήματα, και το τι θα χρειαστεί να κάνουμε όλοι προς την κατεύθυνση της αλλαγής.

«Περάσαμε δύσκολα χρόνια, με δύο μνημόνια, το PSI και ένα ακόμη μνημόνιο επί ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί η Γαλλία με τον Σαρκοζί είχε σταθεί αρωγός στα προβλήματα της Ελλάδας σε αντίθεση με τη Γερμανία», σημείωσε ο κ. Ζανιάς, σχολιάζοντας την κατάσταση που επικρατεί σήμερα στη Γαλλία του Εμανουέλ Μακρόν.

«Αυτό που βλέπουμε σήμερα θα λέγαμε πως είναι και μια απογοήτευση για τον ίδιο τον Μακρόν που πριν χρόνια ανακοίνωσε μια σειρά από αλλαγές και δεν τα κατάφερε».

«Σε έναν κόσμο που αλλάζει τόσο γρήγορα, όμως, εάν δεν ακολουθείς, τότε μένεις πίσω. Αυτή την στιγμή η Γαλλία έχει 6% δημοσιονομικό έλλειμμα και δεν είναι εύκολο να το μειώσει. Πρόκειται για μια κατάσταση που αναγκαστήκαμε κι εμείς στην Ελλάδα να το ζήσουμε με τα μνημόνια. Δεν είναι σίγουρα εύκολο και η πρόκληση αυτή δεν τελειώνει και ποτέ», πρόσθεσε ο κ. Ζανιάς.

Για τη φράση του Γιούνκερ που περιέγραφε γλαφυρά την κατάσταση μίλησε ο κ. Ζανιάς. «Ξέρουμε πολύ καλά τι να κάνουμε για να ξαναεκλεγούμε. Αν τα κάνουμε όλα αυτά όμως που πρέπει, δεν θα ξαναβγούμε ποτέ. Δυστυχώς όμως κάποια στιγμή έρχεται ο λογαριασμός».





Βρεττού: Ανοικτή σε συνεργασίες η Attica Bank, ο στόχος της ανάπτυξης

Για την Attica Bank, τον «πέμπτο πυλώνα του τραπεζικού συστήματος», τους στόχους της νέας τράπεζας και τον τρόπο λειτουργίας της, μίλησε η διευθύνουσα σύμβουλος της Attica Bank, Ελένη Βρεττού, από το βήμα του 4ου ΟΤ FORUM «Ένα νέο παραγωγικό πρότυπο – «”Ελλάδα 2030″» που διοργανώνει ο Οικονομικός Ταχυδρόμος στις 2 και 3 Δεκεμβρίου στο Μικρό Χρηματιστήριο Αθηνών.

Στόχος της νέας Attica Bank, είπε η κα. Βρεττού, είναι να υπάρξει επαναλαμβανόμενη κερδοφορία καθώς και τριπλασιασμός των μεριδίων αγοράς, ξεκινώντας από χαμηλή βάση.

«Πλέον είμαστε άνω του 10%, από 3%, έχουμε 86 καταστήματα, δηλαδή έχουμε το 17% του συνόλου της αγοράς». Παράλληλα, απαντώντας σε σχετική ερώτηση δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο διεθνούς συνεργασίας της τράπεζας.

Αναφερόμενη στις επενδυτικές κινήσεις, είπε ότι η τράπεζα συμμετέχει ήδη σε αρκετά έργα υποδομής, τονίζοντας όμως ότι «δεν μπορούμε να πρωτοστατήσουμε αλλά θα συμμετέχουμε». «Θα είμαστε σε όλα παρόντες» τόνισε.





Εξάρχου: Θέλουμε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο που θα πάει πέρα από το 2032

Για το μετρό της Θεσσαλονίκης, τις παθογένειες του παραγωγικού μοντέλου, τις προκλήσεις του κατασκευαστικού κλάδου, αλλά και τις ευκαιρίες από τη δημιουργία του 5ου τραπεζικού πόλου, μίλησε ο πρόεδρος και CEO του AKTOR , κ. Αλέξανδρος Εξάρχου, στο 4ο ΟΤ FORUM «Ένα νέο παραγωγικό πρότυπο – «”Ελλάδα 2030″» που διοργανώνει ο Οικονομικός Ταχυδρόμος στις 2 και 3 Δεκεμβρίου στο Μικρό Χρηματιστήριο Αθηνών.





Το μετρό της Θεσσαλονίκης είναι ένα έργο υποδειγματικό, τόνισε, ενώ αναφερόμενος στον σταθμό Ελ. Βενιζέλος, τον χαρακτήρισε ως τον ωραιότερο στον κόσμο. «Είναι ένα αξιοθέατο, ένα σταθμός τον οποίο μπορεί να επισκεφθεί κάποιος χωρίς να χρειάζεται να χρησιμοποιήσει το μετρό».

«Η δουλειά που έγινε είναι εξαιρετική», υπογράμμισε και πρόσθεσε ότι το μετρό συνδυάζει δύο πράγματα: πρώτον τι δεν πρέπει να γίνεται, δηλαδή τις παθογένειες που υπάρχουν στα δημόσια έργα και δεύτερο τι πρέπει γίνεται με μια διαφορετική προσέγγιση, ώστε ένα έργο να παραδοθεί εμπροθέσμως και αρτίως.

Τόνισε ότι το όσα έγιναν το τελευταίο έτος στο μετρό Θεσσαλονίκης, είναι ένα δείγμα αγαστής συνεργασίας μεταξύ της κυβέρνησης και των χαμηλότερων βαθμών της διοίκησης με έναν εργολάβο που είναι σε θέση να αναλαμβάνει μεγάλα έργα.

«Ο AKTOR έχει καλή τεχνική ικανότητα. Υπάρχουν κι άλλοι» διευκρίνισε.

Κουτσούμπας: Η πολεμική οικονομία πρώτη προτεραιότητα του ΝΑΤΟ και της ΕΕ

Από τις Βρυξέλλες που βρίσκεται για την Ευρωπαϊκή συνάντηση Κομμουνιστικών Κομμάτων συμμετείχε ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, στο 4ο OT FORUM.

Ο κ. Κουτσούμπας αναφέρθηκε στην Ευρώπη σε περιβάλλον οικονομίας «πολέμου» λέγοντας πως «οι ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις και οι πόλεμοι προσφέρουν κέρδη για το κεφαλαίο. Καθόλου τυχαία η πολεμική οικονομία είναι πρώτη προτεραιότητας του ΝΑΤΟ, της ΕΕ και άλλων κέντρων», ανέφερε.

Εξήγησε πως με βάση την έκθεση Ντράγκι η ΕΕ προβλέπεται 500 δισ. ευρώ στην πολεμική βιομηχανία, προετοιμάζοντας τους λαούς. «Οι τεράστιες καταστροφές των πολέμων δημιουργούν πεδία κερδοφόρων επενδύσεων. ΗΠΑ, ΕΕ, Ρωσία και άλλες δυνάμεις τρέχουν επενδυτικά προγράμματα για ανοικοδόμηση», σημείωσε.





Δένδιας: Δεν έχω πειστεί ότι η Τουρκία έχει αλλάξει τις απόψεις της

«Δεν έχω πειστεί ότι η Τουρκία έχει αλλάξει τις απόψεις της» αναφορικά με την Ελλάδα σημείωσε ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, μιλώντας στο 4ο ΟΤ FORUM «Ένα νέο παραγωγικό πρότυπο – «”Ελλάδα 2030″» που διοργανώνει ο Οικονομικός Ταχυδρόμος στις 2 και 3 Δεκεμβρίου στο Μικρό Χρηματιστήριο Αθηνών.

Ο ίδιος σημείωσε πως αυτή τη στιγμή φαίνεται να υπάρχει μια «ήρεμη επιφάνεια», προσθέτοντας ωστόσο ότι «Οι μη παραβιάσεις έχουν να κάνουν με την ανάγκη της Τουρκίας για την ευρύτερη εικόνα της να φαίνεται καλός παίχτης». Όπως συμπλήρωσε η εικόνα αυτή υπάρχει «για να στερεί από εμάς το δικαίωμα να υπενθυμίζουμε το Casus Belli και ότι απειλεί τη διεθνή τάξη πραγμάτων».





Επιπρόσθετα, μίλησε για την ανάγκη της χώρα μας να μπορεί να «υπερασπίσει μόνη της τον εαυτό της», υπενθυμίζοντας τον κανόνα «Βούτυρο ή κανόνα», σε σχέση με την ανάγκη πραγματοποίησης δαπανών. «Δυστυχώς η Ελλάδα δεν είναι Λουξεμβούργο» και για να «επιβιώσει θα πρέπει να έχει επαρκή αμυντική ικανότητα αποτροπής ενός συγκεκριμένου γείτονα», υπενθυμίζοντας ότι η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα παγκοσμίως που έχει τεθεί υπό την απειλή του Casus Belli.

«Δεν έχουμε άλλη επιλογή είπε χαρακτηριστικά για να συμπληρώσει πως «Ποιος δε θα ήθελε αυτά τα χρήματα να τα διαθέτει σε μισθούς», εξηγώντας ότι δε γίνεται αλλιώς.

Αν και η χώρα οφείλει να υπερασπίσει και μόνη της τον εαυτό της, εάν προκύψει ανάγκη τότε «Δε θα είμαστε μόνοι μας, εκτίμησε ο υπουργός Άμυνας. Ωστόσο, πρόσθεσε με νόημα πως «Αλλά πρέπει να μπορούμε και μόνοι μας», υπενθυμίζοντας, όμως τις συμφωνίες που υπέγραψε ο ίδιος ως υπουργός Εξωτερικών με τη Γαλλία.

Χούπης (αρχηγός ΓΕΕΘΑ): Μονόδρομος ο μετασχηματισμός των Ενόπλων Δυνάμεων

Μονόδρομος είναι η μετεξέλιξη και ο μετασχηματισμός των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων τόνισε ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Δημήτρης Χούπης, μιλώντας στο πλαίσιο του 4ου ΟΤ FORUM «Ένα νέο παραγωγικό πρότυπο – «”Ελλάδα 2030″» που διοργανώνει ο Οικονομικός Ταχυδρόμος στις 2 και 3 Δεκεμβρίου στο Μικρό Χρηματιστήριο Αθηνών.

Ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ αναφέρθηκε στην γεωπολιτική αστάθεια σε μια εποχή όπου καταγράφεται μεγάλος και γρήγορος ρυθμός αλλαγών στην τεχνολογία , τις διεκδικήσεις και τις ανομοιογένειες μετά από πολλά χρόνια, ενώ υπογράμμισε πως το μεγάλο δίλημμα στον 21ο αιώνα είναι εάν θα μετεξελιχθούν και θα μετασχηματιστούν Ενοπλες Δυνάμεις και ότι αυτό είναι μονόδρομος σε μια εποχή όπου απαιτείται η γρήγορη ανταπόκριση “εν τόπω και χρόνω”.

Ο κ. Χούπης έκανε λόγο στη συνέχεια για τον άμεσο σχεδιασμό με δομή δυνάμεων που απαιτείται όχι ανά τακτά διαστήματα αλλά ανά περιόδους και ότι η σημερινή ταχύτητα αλλαγών δίνει αυτή τη δυνατότητα στις ελληνικές Ενοπλες Δυνάμεις. Η λογική είναι ότι σε μια εποχή όπου υφίστανται απειλές, απαιτούνται επιχειρησιακές απαντήσεις και αμυντικός εξοπλισμός.





Στέφανος Κασσελάκης: Αν θες να αλλάξεις την πολιτική… – Οι δύο προτάσεις

«Πραγματική συμμετοχική δημοκρατία που θα εκφράζει το Κέντρο με τις αξίες της Αριστεράς» υπόσχεται ο Στέφανος Κασσελάκης, ιδρυτής του «Κινήματος Δημοκρατίας», συμμετέχοντας στο 4ο OT FORUM.

Ο τέως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αναλώθηκε στο μεγαλύτερο μέρος της συζήτησης στα όσα συνέβησαν πριν την αποχώρηση του από τον ΣΥΡΙΖΑ και στη μετά ΣΥΡΙΖΑ εποχή. Με παράπονο ανέφερε πως «το στερεότυπο αν μιλάς Αγγλικά και έχεις πτυχία είσαι με τον Μητσοτάκη, είναι ξεπερασμένο» και τόνισε πως «είμαι ένας άνθρωπος αντισυστημικός που γνωρίζει το σύστημα» υποσχόμενος να το «υπηρετήσει» με προοδευτικό πρόσημο.

Αναγνώρισε «ζήτημα δημοκρατίας και κράτος δικαίου στην ελευθερία του Τύπου» και μίλησε για πάταξη της σπατάλης που υπάρχει στο ελληνικό κράτος. «Σπατάλη δεν είναι κάτι που προέρχεται μόνο από το κράτος. Έχουμε και την σπατάλη των εργολαβιών όπως με την περίπτωση των καθαριστριών στα νοσοκομεία», ανέφερε.

Ρωτήθηκε για τον όρο κόμμα λέγοντας πως πρέπει να είναι ο λαός του. «Κόμμα χωρίς τη βάση του δεν είναι τίποτα. Φυσικά, σήμερα δεν μπορεί να χτίζονται με υλικά του 1970», τόνισε.

Έθεσε δύο στόχος για την αλλαγή της πολιτικής: 1. Να βγει το πολιτικό χρήμα από την εξίσωση. 2. Να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίον πολιτεύεται κάποιος.





«Αν θες να αλλάξεις την πολιτική βγάζεις το χρήμα και επιτρέπεις στον κόσμο να πολιτευτεί», υποστήριξε. Στο σημείο αυτό άνοιξε θέμα για «ασυμβίβαστο» υπουργών και βουλευτών.

Εξαγωγές και επενδύσεις ανάχωμα στην κρίση – Δύο CEO εξηγούν τα μυστικά της ανάπτυξης

Για τους δυναμικούς επιχειρηματικούς κλάδους που δίνουν υπεραξία στην ελληνική οικονομία, μίλησαν μεταξύ άλλων, ο CEO του ομίλου Ηρακλής, Δημήτρης Χανής και ο Γιώργος Μαργώνης, CEO της Παπαστράτος, από το βήμα του 4οου ΟΤ FORUM «Ένα νέο παραγωγικό πρότυπο – «”Ελλάδα 2030″» που διοργανώνει ο Οικονομικός Ταχυδρόμος.

Τη συζήτηση άνοιξε ο κ. Χανής, ο οποίος περιέγραψε τη δύσκολη περίοδο με την κρίση χρέους, το σοκ της πανδημίας, την ενεργειακή κρίση, τις πληθωριστικές πιέσεις και τις γεωπολιτικές εξελίξεις: «Σε όλη αυτή την περίοδο επιδείξαμε αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα. Ανατάξαμε δυνάμεις».

«Αυτό που βοήθησε στη δεκαετία της κρίσης χρέους ήταν η έντονη εξαγωγική μας δραστηριότητα. Σήμερα εξάγουμε το 1/3 της παραγωγής μας, ενώ τα προηγούμενα χρόνια το ποσοστό ήταν μεγαλύτερο» επεσήμανε, προσθέτοντας ότι ο όμιλος γύρισε σελίδα.

«Επιδείξαμε ανθεκτικότητα και πλέον μπορούμε να πούμε ότι συνεχίζουμε ένα πολύ σοβαρό πλάνο, ώστε να καλύψουμε το κενό της δύσκολης δεκαετίας. Μας κράτησαν οι δυνατές εξαγωγές σε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας σε όλον τον κόσμο», υπογράμμισε.





Σημαντικές επενδύσεις

Παίρνοντας τον λόγο ο κ. Μαργώνης είπε ότι η Παπαστράτος έχει μία αδιάλειπτη παρουσία κοντά στα 90 χρόνια στην ελληνική αγορά, και ανεξαρτήτως της ιδιοκτησίας, υπήρχαν πάντα επενδύσεις: «Ήδη είμαστε στην 8η χρονιά επενδύσεων σε ένα σύνολο 700 εκατ. ευρώ».

Επένδυση δεν είναι μόνο σε μηχανήματα και εγκαταστάσεις, εξήγησε, αποκαλύπτοντας ότι η εταιρεία έχει προχωρήσει σε πάνω από 1000 προσλήψεις.

«Προσπαθούμε να καλύψουμε τις διεθνείς αγορές, ενισχύοντας τον εξαγωγικό μας χαρακτήρα, αλλά και την την ελληνική αγορά. Υποστηρίζουμε τα δημόσια έσοδα: πέρυσι πληρώσαμε 1,2 δισ. ευρώ σε έμμεσους και άμεσους φόρους».

Ανδριόπουλος (Dimand): H Ελλάδα μπορεί να έχει ανάπτυξη για τα επόμενα 30 χρόνια

Για τις ιδιαιτερότητες του τομέα των κατασκευών, των υποδομών και των έργων αστικής ανάπλασης αλλά και για τα μεγάλα έργα που υλοποιεί η Dimand μίλησε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Δημήτρης Ανδριόπουλος από το βήμα του 4ου ΟΤ FORUM «Ένα νέο παραγωγικό πρότυπο – «”Ελλάδα 2030″» που διοργανώνει ο Οικονομικός Ταχυδρόμος στις 2 και 3 Δεκεμβρίου στο Μικρό Χρηματιστήριο Αθηνών.

«Τα μεγάλα έργα αστικής ανάπλασης και υποδομών παίρνουν πάντα σημαντικό χρόνο για να ολοκληρωθούν» είπε ο κ. Ανδριόπουλος. Εξηγώντας την τοποθέτησή του συμπλήρωσε ότι αιτία είναι το γεγονός ότι πρόκειται για σύνθετα έργα που πάντα έχουν μεγάλες απαιτήσεις σε επίπεδο διαβούλευσης.

«Είναι στην κουλτούρα μας να είμαστε ανυπόμονοι και μετά ενθουσιώδεις», σημείωσε.





Αναφερόμενος στην ελληνική αγορά, ο διευθύνων σύμβουλος της Dimand τόνισε ότι «η Ελλάδα είναι η εξαίρεση της Δύσης στην ανάπτυξη ακινήτων». Όπως είπε, η χώρα μας δεν ακολούθησε τα βήματα της υπόλοιπης Ευρώπης καθώς μεσολάβησε η υπερδεκαετής οικονομική κρίση στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα ακόμη να μας «αποφεύγουν οι δυτικοί επενδυτές»

Delfini (L’ Oreal Hellas): Ο Έλληνας καταναλωτής είναι το όνειρο κάθε CEO

Για τον τρόπο που η ομορφιά μπορεί να συμβάλλει στην αλλαγή της κοινωνίας, η βιωσιμότητα να βελτιώσει το μέλλον και τον τρόπο που η Ελλάδα αποδεικνύεται μια σημαντική αγορά για την κατανάλωση προϊόντων ομορφιάς, μίλησε η CEO της L’ Oreal Hellas στο πλαίσιο του 4ου ΟΤ FORUM «Ένα νέο παραγωγικό πρότυπο – «”Ελλάδα 2030″» που διοργανώνει ο Οικονομικός Ταχυδρόμος στις 2 και 3 Δεκεμβρίου στο Μικρό Χρηματιστήριο Αθηνών.





«Η δέσμευσή μας είναι μεγάλη καθώς η L’ Oreal ακολουθεί το δρόμο της βιωσιμότητας πάνω από 40 χρόνια. Ήταν το 1979 όταν η εταιρεία αποφάσισε να εργαστεί στην αναδομημένη επιδερμίδα και να αποφύγει τις δοκιμές σε ζώα. Αυτές ήταν οι πρώτες μας κινήσεις, ενώ τώρα λειτουργούν οι πρωτοβουλίες μας κάτω από την ομπρέλα «L’ Oreal for the Future».

To 2020 ο όμιλος L’ Oreal εγκαινίασε το πρόγραμμα βιωσιμότητας «L’Oreal for the Future», με το οποίο έθεσε ως στόχο μέχρι το 2030, να μειώσει κατά 50% κατά μέσο όρο και ανά τελικό προϊόν, τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που συνδέονται με τη μεταφορά των προϊόντων του, σε σύγκριση με το 2016.

Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου: Βαδίζουμε σε «ήρεμα νερά»

Στο πώς αντιμετωπίζει η Ελλάδα τις σύγχρονες προκλήσεις στο γεωπολιτικό πεδίο αναφέρθηκε η υφυπουργός Εξωτερικών, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου. Από το βήμα του 4ου OT FORUM, η ελληνίδα αξιωματούχος, αναφέρθηκε στις σύγχρονες γεωπολιτικές προκλήσεις και το ρόλο της χώρα μας.

Αρχικά, κλήθηκε να σχολιάσει τις πρόσφατες εκλογές στις ΗΠΑ και την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ. Θέλοντας να καθησυχάσει τους φόβους που εγείρονται είπε πως «οι εκλογές σε μια δημοκρατική χώρα δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται με φόβο».

Υπό τη νέα κατάσταση, από τις 20 Γενάρη και μετά, έθεσε στόχο τη διατήρηση της διατλαντικής σχέσης, χαρακτηρίζοντάς την «κρίσιμη για την Ευρώπη» και κατέστησε σαφές πως η γηραιά Ήπειρος καλείται να πείσει τις τις ΗΠΑ πως είναι σημαντική στη γεωπολιτική σκακιέρα που έχει στηθεί στον πλανήτη.





ΟΤ FORUM: Πρίνος και διασύνδεση Ελλάδας – Αιγύπτου, «κλειδιά» για την πράσινη μετάβαση

Στα 3 εκατομμύρια τόνους αντί για 1 εκατ. που ήταν ο αρχικός σχεδιασμός, αναμένεται να ανέλθει η δυναμικότητα του έργου αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα (CO2) στο φιλόδοξο project της Enearth, θυγατρικής της Energean, στον Πρίνο Καβάλας, στο οποίο αναφέρθηκαν διεξοδικά η Κατερίνα Σάρδη, Country Manager & Managing Director της Energean για την Ελλάδα και ο Αρης Στεφάτος, CEO της ΕΔΕΥΕΠ (Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων) μιλώντας στο πλαίσιο του 4ου ΟΤ FORUM «Ένα νέο παραγωγικό πρότυπο – «”Ελλάδα 2030″» που διοργανώνει ο Οικονομικός Ταχυδρόμος στις 2 και 3 Δεκεμβρίου στο Μικρό Χρηματιστήριο Αθηνών.

Ενώ ο Θωμάς Αχείμαστος, αντιπρόεδρος του ομίλου Κοπελούζου, αναφερόμενος στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας Αιγύπτου για τη μεταφορά 10GW ανανεώσιμης ενέργειας, τόνισε ότι η λήψη της επενδυτικής απόφασης θα γίνει το 2025 και το έργο θα ολοκληρωθεί το 2030.

Ο Α. Στεφάτος υπενθύμισε ότι το έργο στον Πρίνο ξεκίνησε το 2021-22 με χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και τον Ιούλιο η Enearth κατέθεσε το υλικό του project το οποίο αποτελείται από 45 τεχνικές εκθέσεις και 1000 σελίδες τα οποία βρίσκονται στη φάση της τεχνικής αξιολόγησης η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τέλος του 2024.

Πρόσθεσε ότι στόχος είναι η αποθήκευση να αυξηθεί από 1 εκατ. σε 3 εκατ. τόνους CO2 ετησίως και ότι αυτό απαιτεί άδεια περιβαλλοντικών όρων.





Τζούρος (Πειραιώς): «Πάνω από 4 δισ. από τις ελληνικές τράπεζες στην ελληνική ναυτιλία»

Για τον σημαντικό μετασχηματισμό που έχει καταγραφεί στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα τα τελευταία χρόνια αλλά και τις σημαντικές προκλήσεις του κλάδου, μίλησε μεταξύ άλλων ο Θεόδωρος Τζούρος, ανώτερος Γενικός Διευθυντής, Επικεφαλής Εταιρικής και Επενδυτικής Τραπεζικής,Πειραιώς, στο 4ο ΟΤ FORUM «Ένα νέο παραγωγικό πρότυπο – «”Ελλάδα 2030″» που διοργανώνει ο Οικονομικός Ταχυδρόμος στις 2 και 3 Δεκεμβρίου στο Μικρό Χρηματιστήριο Αθηνών.

«Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα έχει απαλλαχθεί από τα προβλήματα του παρελθόντος», τόνισε, προσθέτοντας ότι δείκτης κόκκινων δανείων έχει υποχωρήσει στο 3,5% του ενεργητικού, ενώ παρατηρείται μεγάλη ρευστότητα: «Οι ελληνικές τράπεζες έχουν μεγάλη ρευστότητα και τοποθετούνται σε νέες δανειοδοτήσεις», υπογράμμισε.

Ο κ. Τζούρος ανέφερε ότι τα τελευταία 2,5 χρόνια τα επιχειρηματικά δάνεια αυξήθηκαν κατά 156 δισ. δολάρια, δηλαδή περίπου 25%: «Πρόκειται για μία σημαντική άνοδο που ενισχύει την επιχειρηματικότητα και την ελληνική οικονομία».





Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο σημαντικό ρόλο που έχει διαδραματίσει το ελληνικό τραπεζικό σύστημα στην χρηματοδότηση μεγάλων projects, όπως είναι η σύμβαση παραχώρησης της Αττικής Οδού, αλλά και το deal της Masdar με τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: «Όλος αυτός ο δανεισμός έρχεται από το ελληνικό τραπεζικό σύστημα».

«Παρά την επενδυτική βαθμίδα δεν υπάρχουν δανειοδοτήσεις από ξένους» πρόσθεσε.

Χαρδούβελης (Εθνική): Υπό σφικτό εποπτικό πλαίσιο, οι δανειοδοτήσεις

Για το πώς εξελίσσεται το τραπεζικό μοντέλο και τα προϊόντα που οδηγούν το μέλλον, σε περιβάλλον ψηφιοποίησης, ΑΙ και πολέμων μίλησε ο πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας στο πλαίσιο του 4ου ΟΤ FORUM «Ένα νέο παραγωγικό πρότυπο – «”Ελλάδα 2030″» που διοργανώνει ο Οικονομικός Ταχυδρόμος στις 2 και 3 Δεκεμβρίου στο Μικρό Χρηματιστήριο Αθηνών.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι είμαστε κάθε χρόνο και καλύτερα, καθώς το οικοσύστημα και το περιβάλλον φτιάχνει και τους ανθρώπους. Ευτυχώς αφήσαμε πίσω μας αυτό το κακό που περάσαμε πριν από 10 χρόνια.

Και τώρα οι τράπεζες ξεπέρασαν το μεγάλο σκόπελο των μη εξυπηρετούμενων δανείων – η οικονομία έχει θέμα βέβαια καθώς είναι στα funds μην το ξεχνάμε αυτό – και έχουμε πλέον τη δυνατότητα να περάσουμε στην κλασική τραπεζική», σημείωσε σχετικά ο Γκίκας Χαρδούβελης.

«Αυτό σημαίνει πως οι επιχειρήσεις που είναι υγιείς, δείχνουν τα στοιχεία τους και μπορούν να λαμβάνουν δάνεια. Το ερώτημα είναι αν θα μπορεί να δανειοδοτηθεί και ο υπόλοιπος τομέας, τώρα που όλο το περιβάλλον έχει χαλαρώσει.

Ωστόσο οι συστημικές τράπεζες διατηρούν ένα σκληρό επόπτη. Αυτό σημαίνει πως ο κάθε πελάτης που θα θέλει δάνειο θα πρέπει να δείξει το παρελθόν του, τη φορολογική ενημερώτητα, ακριβώς επειδή ο ρόλος των συστημικών τραπεζών είναι πολύ σημαντικός για την οικονομία – ακουμπάνε τους πάντες – νοικοκυρία, επιχειρήσεις και κράτος», επισήμανε ο κ. Χαρδούβελης.





Κοστέλο: «Η Ελλάδα τα πάει καλύτερα, αλλά δεν ανθεί»

«Η Ελλάδα τα πάει καλύτερα, αλλά δεν ανθεί» ανέφερε ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής Οικονομικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μιλώντας 4ο ΟΤ FORUM «Ένα νέο παραγωγικό πρότυπο – «”Ελλάδα 2030″» που διοργανώνει ο Οικονομικός Ταχυδρόμος στις 2 και 3 Δεκεμβρίου στο Μικρό Χρηματιστήριο Αθηνών.

Ο επικεφαλής εποπτείας (της Κομισιόν) του τρίτου ελληνικού προγράμματος είπε με νόημα πως «Η απόδοση της ελληνικής οικονομίας από το 2018 και μετά πολύ θετική ιδίως αν ανατρέξουμε στο 2015». Ο ίδιος απέδωσε την έλλειψη άνθισης στα σοκ που προκλήθηκαν λόγω Covid αλλά και ενεργειακής κρίσης.

Όπως σημείωσε ο ίδιος «Η ανεργία στην Ελλάδα είναι υψηλή αλλά έχει πέσει στο 10%», για να συμπληρώσει ότι «τα πάει καλύτερα από ΕΕ σε μέσους όρους», καθότι αναπτύσσεται με διπλάσιο ρυθμό. Ακόμη, συμπλήρωσε πως η χώρα μας έχει αλλάξει στο πεδίο των επενδύσεων, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως «Θεωρείται μεταξύ των καλυτέρων για τον σχεδιασμό του Ταμείου Ανάκαμψης».





Ο κ. Κοστέλο σημείωσε πως η Κομισιόν έδωσε θετική απόκριση για τα δάνεια της Ελλάδος, συμπληρώνοντας με νόημα: «Η Ελλάδα άλλαξε, τα πάει καλύτερα, αλλά δεν ανθεί», ενώ πρόσθεσε πως η ελληνική ανάπτυξη θα είναι κοντά στο 2% τόσο φέτος όσο και του χρόνου Προβάλαμε 2% ανάπτυξη φέτος και λίγο του χρόνου.

Όπως είπε «Η οικονομική κρίση άφησε μια βαθιά συνέπεια στην Ελλάδα», επισημαίνοντας ότι το «Το ποσοστό ανάκαμψης θα ήταν μεγαλύτερο από αυτό που βλέπουμε. Όμως θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι αντιμετώπισε και άλλες προκλήσεις όπως ο Covid και η ενεργειακή κρίση».

Την Τρίτη καταθέτει το ΠΑΣΟΚ τροπολογία για έκτακτη φορολόγηση των τραπεζών

Την ανάγκη αλλαγής παραγωγικού μοντέλου στη χώρα επισήμανε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στο 4ο ΟΤ FORUM «Ένα νέο παραγωγικό πρότυπο – Ελλάδα 2030», που διοργανώνει ο Οικονομικός Ταχυδρόμος στις 2 και 3 Δεκεμβρίου στο Μικρό Χρηματιστήριο Αθηνών, όπου τόνισε πως το Ταμείο Ανάκαμψης ήταν η μεγάλη ευκαιρία, την οποία η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν αξιοποίησε,

Ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε πως η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου σχετίζεται με τα δίκτυα, εξηγώντας πως αν θέλουμε να πέσει το κόστος παραγωγής, πρέπει να επενδύσουμε στις μεταφορές και την ενέργεια.

Και ανέφερε ως παράδειγμα το γεγονός πως η χώρα μας δεν έχει επενδύσει στα τρένα, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «εμείς είχαμε ουσιαστικά μία γραμμή και δεν μπορούσαμε να διασφαλίσουμε ούτε την ασφάλεια αυτής της γραμμής» – σε μία έμμεση αλλά σαφή αναφορά στην τραγωδία των Τεμπών.





ΟΤ FORUM – Θόδωρος Σκυλακάκης: Η αγορά ενέργειας αλλάζει – Ο ρόλος των ΑΠΕ

Για τις επιδοτήσεις ρεύματος που ανακοινώνονται τις επόμενες ημέρες, το νέο τοπίο που διαμορφώνεται στην εγχώρια αγορά ενέργειας με την είσοδο νέων έργων ΑΠΕ, για το κατά πόσον το Χρηματιστήριο Ενέργειας λειτούργησε ευνοϊκά για τους έλληνες καταναλωτές, αλλά και εάν η κυβέρνηση προτίθεται να επιβάλει έκτακτο φόρο στα παλιά φωτοβολταϊκά, μίλησε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Θόδωρος Σκυλακάκης, στον δημοσιογράφο του ΟΤ Νίκο Φιλιππίδη, στο πλαίσιο του 4ου ΟΤ Forum.

Επιδοτήσεις ρεύματος

Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Σκυλακάκης είπε ότι το όριο για ένταξη στα ευνοϊκά τιμολόγια τόσο για τους οικιακούς καταναλωτές όσο και για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις θα είναι «περίπου εκεί που ήταν όλοι τον Οκτώβριο», ενώ ανήγγειλε ότι η επιδότηση στις επιχειρήσεις δεν θα καταβάλλεται μηνιαίως, αλλά ανά τρίμηνο.

Όπως είπε ο υπουργός, «επειδή υπάρχει το θέμα των κρατικών ενισχύσεων και επειδή δεν έχουμε χρόνο να φτιάξουμε ειδικό πρόγραμμα, να πάμε στην Επιτροπή να μας εγκρίνει πρόγραμμα κρατικών ενισχύσεων, θα πάμε με τον de minimis και θα βάλουμε μια πλατφόρμα. Δεν θα του βάλουμε μήνα – μήνα.

Θα περιμένουμε να κλείσει το τρίμηνο, κάποια στιγμή μέσα στο τρίμηνο, θα μπουν, θα κάνουν αίτηση και στο τέλος του τριμήνου θα βάλουμε στους μικρούς και μεσαίους στον λογαριασμό τους το ποσό που θα προκύπτει».





Χατζηδάκης: Έρχεται παρέμβαση της κυβέρνησης στις τραπεζικές προμήθειες

Για τις τράπεζες, την φορολογία και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίες μίλησε στο 4ο ΟΤ FORUM «Ένα νέο παραγωγικό πρότυπο – «”Ελλάδα 2030″» που διοργανώνει ο Οικονομικός Ταχυδρόμος στις 2 και 3 Δεκεμβρίου στο Μικρό Χρηματιστήριο Αθηνών, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης.

«Καλλιεργείται η εντύπωση ότι η Ελλάδα έχει μεταβληθεί σε… Αφρική, εμείς λέμε ότι δεν είμαστε μεταξύ των πλουσιοτέρων χωρών, ωστόσο τα τελευταία 5 χρόνια η Ελλάδα έχει ανέβει σημαντικά» είπε ο κ. Χατζηδάκης αναφέροντας ότι η Ελλάδα έχει τη μεγαλύτερη αύξηση επενδύσεων, σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση, μεγαλύτερο ρυθμό εξαγωγών, μείωση της ανεργίας, βρίσκεται στο top 10 του παγκόσμιου τουρισμού ενώ αυξάνεται η συμμετοχή της βιομηχανίας στο ΑΕΠ.

«Άρα αλλάζει σταδιακά το παραγωγικό μοντέλο της χώρας και συνεχώς βλέπουμε θετικές αλλαγές» είπε ο ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.





Σε ερώτημα αν υπάρχει ανησυχία από το πώς εξελίσσονται τα πράγματα στις ευρωπαϊκές οικονομίες, ο κ. Χατζηδάκης επισήμανε ότι μικρότερες οικονομίες, όπως η δική μας, σίγουρα επηρεάζονται από τέτοιες συγκυρίες. «Ωστόσο, παρακολουθούμε την κατάσταση» είπε ο υπουργός σημειώνοντας ότι με την αναταραχή στις ευρωπαϊκές οικονομίες ενδέχεται να επηρεαστούν οι εξαγωγές μας αλλά και ο τουρισμός.

Μ. Μανουσάκης (ΑΔΜΗΕ): Η μεγάλη ευκαιρία της πράσινης μετάβασης – Τα έργα που προωθεί ο ΑΔΜΗΕ

Ως «μεγάλη ευκαιρία» για την Ελλάδα χαρακτηρίζει την ενεργειακή μετάβαση ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ Μάνος Μανουσάκης, μιλώντας στο πλαίσιο του 4ου ΟΤ Forum.

Όπως εξήγησε ο ίδιος «Ο λόγος που είναι μια μεγάλη ευκαιρία είναι ότι η χώρα μας είναι πάρα πολύ πλούσια στο καύσιμο της πράσινης μετάβασης στον ήλιο και στον αέρα» για να προσθέσει ότι «Ταυτόχρονα, η γεωγραφική της θέση την ευνοεί ώστε να είναι κόμβος. Για πρώτη φορά στην ιστορία της η Ελλάδα μπορεί να γίνει ενεργειακά αυτόνομη σε μεγάλο βαθμό, γιατί θα μιλήσουμε στη συνέχεια για τις προκλήσεις της αποθήκευσης».

Ακόμη, συμπλήρωσε με νόημα ότι «Ταυτόχρονα όμως να αποτελέσει ένα σημαντικό σταυροδρόμι μεταφοράς πράσινης ενέργειας μεταξύ ουσιαστικά τριών διαφορετικών ηπείρων», ενώ σημείωσε πως «Το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας, όταν θα ολοκληρωθεί, θα είναι να έχουμε σαφώς φθηνότερη ενέργεια».

Μάλιστα, έφτασε στο συμπέρασμα πως όταν ολοκληρωθεί η παραπάνω διαδικασία «με φθηνότερη ενέργεια θα έχεις πιο ανταγωνιστική βιομηχανία, θα μπορείς να προσελκύσεις μεγαλύτερες περισσότερες παραγωγικές επενδύσεις στη χώρα, η οικονομία θα αναπτύσσεται ταχύτερα και αν ταυτόχρονα καταφέρει η χώρα να γίνει αυτό το σταυροδρόμι που λέμε το ενεργειακό, στην πραγματικότητα θα αυξήσει και την γεωπολιτική της ισχύ και οι γείτονες και οι μεγάλες δυνάμεις θα την αντιμετωπίζουν με μεγαλύτερο σεβασμό».

Κυριάκος Πιερρακάκης: Στόχος να καταστεί η Ελλάδα περιφερειακός κόμβος εκπαίδευσης

Στο πλαίσιο του ΟΤ FORUM «Ένα νέο παραγωγικό πρότυπο – «”Ελλάδα 2030″» που διοργανώνει ο Οικονομικός Ταχυδρόμος και τη δημοσιογράφο Ελένη Στεργίου μίλησε ο Υπουργός Παιδείας, Κυριάκος Πιερρακάκης, αναλύοντας τις προτεραιότητες του Υπουργείου για τα επόμενα χρόνια.

Ο κ. Πιερρακάκης τόνισε ότι η Ελλάδα χρειάζεται ριζικές αλλαγές για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του μέλλοντος και υπογράμμισε τη σημασία της απόκτησης δεξιοτήτων που συνδέονται άμεσα με την αγορά εργασίας.

Για τον υπουργό, η χώρα καταγράφει πρόοδο σε σχέση με την τελευταία πενταετία, αλλά προσθέτει πως απαιτούνται περαιτέρω βήματα για να μετατραπεί σε ένα κέντρο εκπαίδευσης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού.

Σκοπεύουμε να καταστήσουμε την Ελλάδα περιφερειακό εκπαιδευτικό κόμβο

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης σημειώνει πως αποτελεί στόχο του υπουργείου να καταστεί η Ελλάδα περιφερειακός εκπαιδευτικός κόμβος, προσελκύοντας ξένους φοιτητές μέσω αγγλόφωνων προγραμμάτων και συνεργασιών με κορυφαία πανεπιστήμια. Μάλιστα, όπως αποκάλυψε, υπάρχουν σχέδια για τη δημιουργία περισσότερων ξενόγλωσσων προγραμμάτων και την ανάπτυξη συνεργασιών με τουλάχιστον 50 κορυφαία ξένα πανεπιστήμια.

Σημειώνει παράλληλα, ότι υπάρχει ανάγκη για αναθεώρηση παλαιών «ταμπού» στο χώρο της παιδείας όπως τα μη κρατικά πανεπιστήμια, τα οποία κατά τον ίδιο θα συμβάλουν στον εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού τοπίου και στην καλύτερη σύνδεση με την αγορά εργασίας.

Παράλληλα, αναφέρεται και στο ζήτημα των αιώνιων φοιτητών: «Δεν υπάρχουν αιώνιοι φοιτητές, όπως θα το λέγαμε με αυτή την έννοια σε άλλες χώρες, γιατί πολύ απλά οι περισσότερες άλλες χώρες έχουν δίδακτρα στα προπτυχιακά προγράμματα τους και δεν καταβάλλουν το αντίτιμο για να είναι ανενεργός κάποιος για πάρα πολλά χρόνια».

«Με δεδομένο λοιπόν ότι αυτό έχει νομοθετηθεί από το 2022 και τώρα θα εφαρμοστεί αυτό στο τέλος αυτής της ακαδημαϊκής χρονιάς. Θα εφαρμοστεί, έχει νομοθετηθεί το 22, είναι αυτονόητο, θα εφαρμοστεί και άργησε και πάρα πολύ να εφαρμοστεί…», είπε.