Ραφαέλ Ναδάλ: Δείτε πόσα χρήματα κέρδισε από το τένις

Ο Ραφαέλ Ναδάλ ανακοίνωσε πως το Davis Cup στη Μάλαγα θα είναι το τελευταίο τουρνουά της καριέρας του και όπως ήταν φυσικό οι Ισπανοί του ετοίμασαν μία πολύ ζεστή ατμόσφαιρα για να τον ευχαριστήσουν Κατά την ανάκρουση του εθνικού ισπανικού ύμνου, πριν το πρώτο ματς της Ισπανίας με την Ολλανδία για το Final-8 του Davis Cup, ο πρωταθλητής του τένις κοίταζε ψηλά τη σημαία με δάκρυα στα μάτια…

Rafa Nadal looks watery-eyed looking at the stadium in Malaga for one of the last times in his career.

Spanish national anthem playing.

One of the most accomplished athletes in Spanish history, and absolutely the most iconic.

🥹

pic.twitter.com/fRnThv7xjc

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) November 19, 2024