Συγκλονιστικές στιγμές στο «Last Dance» του Ράφα Ναδάλ: Ο Ισπανός θρύλος «κρέμασε» τη ρακέτα του (vid)

Ο Ράφα Ναδάλ αποσύρθηκε από το επαγγελματικό τένις μετά το παγκόσμιο κύπελλο του τένις στη Μάλαγα και δεν θα αγωνιστεί ξανά, καθώς η Ισπανία ηττήθηκε από την Ολλανδία.

Ο θρύλος του τένις στο αποχαιρετιστήριο παιχνίδι του έδωσε μεγάλη μάχη με τον Ολλανδό αντίπαλό του, Φαν ντε Ζάντσχουλπ σε ένα γήπεδο που παραληρούσε, αλλά η έλλειψη αγωνιστικού ρυθμού ήταν εμφανής και καθοριστική για την ήττα με 2-0 σετ (6-4, 6-4).

Ο Ναδάλ περίμενε τους συμπαίκτες του στην Ισπανία Κάρλος Αλκαράθ και Μαρκέλ Γκρανογέρς, όμως δεν τα κατάφεραν στο διπλό και αποκλείστηκαν, με αποτέλεσμα και ο Ναδάλ να κρεμάσει τη ρακέτα του μετά από μία ανεπανάληπτη καριέρα με αμέτρητους τίτλους και διακρίσεις.

Ο Ράφαελ Ναδάλ γνώρισε την αποθέωση κατά την είσοδο των ομάδων στο γήπεδο, με την οικογένειά του να βρίσκεται στο κοινό. Μάλιστα, κατά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου της Ισπανίας δεν άντεξε και έβαλε τα κλάματα.

Ο Ναδάλ στην πλούσια καριέρα του μετρά 2 χρυσά Ολυμπιακά μετάλλια, 5 Davis Cup, 2 Australian Open, 14 Roland Garros, 2 Wimbledon και 4 US Open!

Serena Williams decked out in Rafa Nadal gear today with a beautiful message for him:

“We’re gonna always love you. We’re gonna always miss you. This isn’t a retirement right? You’re moving on.”

