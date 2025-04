Σβιτόλινα – Σάκκαρη 2-0: Το πάλεψε όσο μπορούσε…

Στη φάση των «16» ολοκλήρωσε την περιπέτειά της στο τουρνουά της Μαδρίτης η Μαρία Σάκκαρη. Η Ελληνίδα τενίστρια το πάλεψε όσο μπορούσε απέναντι στην φορμαρισμένη και αήττητη φέτος στο χώμα, Ελίνα Σβιτόλινα, αλλά ηττήθηκε με 6-3, 6-4 και αποκλείστηκε από τη συνέχεια της μαδριλένικης διοργάνωσης.

Η συμπατριώτισσά μας παρά την ήττα, στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού ήταν άκρως ανταγωνιστική και θα μπορούσε κάλλιστα να είχε πάρει ένα σετ. Στα κρίσιμα σημεία, όμως, η ποιότητα και η εμπειρία της Ελίνα Σβιτόλινα έκαναν την διαφορά, με την Ουκρανή να έχει και την τύχη με το μέρος σε αρκετούς πόντους, που έκριναν τελικά την έκβαση του αγώνα.

Η Σάκκαρη αποχωρεί από τη Μαδρίτη με το κεφάλι ψηλά και έχοντας πραγματοποιήσει στους τρεις προηγούμενους γύρους εξαιρετικές εμφανίσεις, που θα τη βοηθήσει πολύ ενόψει της συνέχειας και φυσικά του Ρολάν Γκαρός, που ξεκινάει στα τέλη Μαΐου.

Η 29χρονη, που συνεργάζεται ξανά με τον Βρετανό προπονητή Τόμι Χιλ, θα μαζέψει τα πράγματά της και θα ταξιδέψει τις επόμενες ημέρες στην Ιταλία για το τουρνουά της Ρώμης. Την τελευταία μεγάλη διοργάνωση, πριν το δεύτερο Γκραντ Σλαμ του 2025.

Η Σβιτόλινα μπήκε καλύτερα στο παιχνίδι και με μπρέικ στο πρώτο γκέιμ προηγήθηκε με 2-0, ενώ λίγο αργότερα έφτασε στο 4-2. Η Ουκρανή συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και βρέθηκε στο 5-3, πριν κάνει νέο μπρέικ στο 9ο γκέιμ για το 6-3, που της έδωσε το πρώτο σετ.

Putting on the pressure 🤚@ElinaSvitolina leads Sakkari 6-3 in 45 minutes!#MMOPEN pic.twitter.com/sJ0AF9g27m

— wta (@WTA) April 29, 2025