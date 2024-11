Τσεκάρει αριστερό μπακ η Λίβερπουλ – Τι σημαίνει αυτό για τον Τσιμίκα (pic)

Σε μεταγραφικά σενάρια εμπλέκουν στην Αγγλία τον Κώστα Τσιμίκα. Συγκεκριμένα, η Λίβερπουλ είναι σε αναζήτηση αριστερού μπακ, ενόψει Ιανουαρίου με τον Άντονι Ρόμπινσον να είναι στο «στόχαστρο» της ομάδας του Άρνε Σλοτ.

Μάλιστα, δεν αποκλείεται ο Έλληνας αριστερός μπακ, να είναι έμψυχο αντάλλαγμα στη συμφωνία ανάμεσα στην ομάδα του και τη Φούλαμ, στην οποία ανήκει ο Ρόμπινσον, ώστε να «ρίξει» την τιμή των 40 εκατομμυρίων ευρώ που ζητούν οι «καρακάξες».

«Η Λίβερπουλ θέλει τον Ρόμπινσον τον Ιανουάριο. Οι «Reds» είναι έτοιμοι να εντάξουν τον Τσιμίκα σε συμφωνία ανταλλαγής. Οι σκάουτερ της Λίβερπουλ πιστεύουν ότι ο Ρόμπινσον ανήκει στην ελίτ των ποδοσφαιριστών», αναφέρουν στην Αγγλία σχετικά με την εμπλοκή του Έλληνα μπακ, στο deal ανάμεσα σε Λίβερπουλ και Φούλαμ.

[@GraemeBailey] pic.twitter.com/D8dALx9Axf

— The Anfield Buzz (@TheAnfieldBuzz) November 15, 2024