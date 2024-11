Σφοδρή κακοκαιρία πλήττει την Σικελία, δημιουργώντας έντονα προβλήματα στο ιταλικό νησί.

Οι έντονες βροχοπτώσεις στην Κατάνια έχουν προκαλέσει πλημμύρες σε δρόμους, οι οποίοι έχουν γίνει απροσπέλαστοι από πεζούς και οχήματα. Στο Torre Archirafi τα νερά παρέσυραν αυτοκίνητα που κατέληξαν στη θάλασσα.

Τουλάχιστον 30 αιτήματα για βοήθεια έχουν δεχτεί από τους κατοίκους οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Μέχρι στιγμής δεν έχουν υπάρξει αναφορές για αγνοούμενους εξαιτίας των ακραίων καιρικών φαινομένων στην Σικελία, αναφέρει το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων Ansa.

Massive floods due to torrential rains on the street in Acireale of Sicily region, Italy 🇮🇹 (13.11.2024) pic.twitter.com/mBWeZMX1mc

— Disaster News (@Top_Disaster) November 13, 2024