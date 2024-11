Πώς ο Έλον Μασκ έφτασε να είναι ο στενότερος συνεργάτης του Ντόναλντ Τραμπ

Η θέση του Έλον Μασκ στο κεντρικό τραπέζι του Τραμπ, ήταν το αποτέλεσμα πολύμηνων πολιτικών προσπαθειών του πλουσιότερου ανθρώπου του κόσμου και μιας εισφοράς τουλάχιστον 130 εκατομμυρίων δολαρίων από δικά του χρήματα.

Ο Μασκ έκανε καμπάνια για τον Τραμπ τόσο διαδικτυακά όσο και εκτός σύνδεσης, χρηματοδότησε διαφημίσεις και επιχειρήσεις για να πάρει ο κόσμος την ψήφο για μια εκστρατεία που είχε σοβαρό οικονομικό μειονέκτημα έναντι του αντιπάλου της.

Μετακόμισε μάλιστα προσωρινά από το σπίτι του στο Τέξας στην πολιτεία της Πενσυλβάνια, όπου εμφανίστηκε σε εκδηλώσεις και διοργάνωσε ημερήσια δωρεά 1 εκατ. δολαρίων για τους ψηφοφόρους.

🇺🇸🇺🇸The future is gonna be so 🔥 🇺🇸🇺🇸 pic.twitter.com/x56cqb6oT5

— Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2024