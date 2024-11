Ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου έχει τώρα στο πλευρό του τον νέο πλανητάρχη: ο νεοσυντηρητικός δισεκατομμυριούχος Έλον Μασκ έχει πολλά να κερδίσει από τη στενή του σχέση με τον επόμενο πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, τον οποίο βοήθησε να επιστρέψει στον Λευκό Οίκο.

Δεν είναι τυχαίο ότι, παρά την πολεμική του Τραμπ κατά της ηλεκτροκίνησης, η μετοχή της Tesla έκλεισε με άνοδο 14% την Τετάρτη, μετά την επιβεβαίωση της νίκης του στις πιο πολωμένες αμερικανικές εκλογές της σύγχρονης ιστορίας.

Ο Μασκ είδε έτσι την χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας του να φουσκώνει κατά 120 δισεκατομμύρια δολάρια.

Μια καλή απόδοση για τα περίπου 119 εκατομμύρια που προσέφερε ο Μασκ στην προεκλογική καμπάνια του Τραμπ, σύμφωνα με ομοσπονδιακά έγγραφα που επικαλείται το Reuters.

Εβδομάδες πριν από την εκλογή του, ο Τραμπ είχε τάξει στον δισεκατομμυριούχο φίλο του να τον διορίσει επικεφαλής μιας νέας επιτροπής για την κυβερνητική αποδοτικότητα.

Μια τέτοια θέση θα αύξανε την ήδη σημαντική επιρροή του Μασκ, του οποίου η διαστημική εταιρεία SpaceX είναι βασικός εργολάβος του Πενταγώνου για την εκτόξευση στρατιωτικών δορυφόρων και την παροχή πρόσβασης στο Διαδίκτυο μέσω της δορυφορικής υπηρεσίας Starlink.

Ο Μασκ δήλωσε τη στήριξή του στον Τραμπ στις 13 Ιουλίου, λίγες ώρες μετά την απόπειρα δολοφονίας του Συντηρητικού υποψηφίου, και πέρασε μαζί του το βράδυ των εκλογών στο Μαρ-α-Λάγκο της Φλόριντα.

Όπως είπε, προτίμησε τον Τραμπ επειδή η γραφειοκρατία και οι ρυθμιστικοί περιορισμοί των Δημοκρατικών θα στέκονταν εμπόδιο στο όραμά του να στήσει μια ανθρώπινη αποικία στον Άρη.

«Δεν θα φτάσουμε ποτέ στον Άρη αν κερδίσει η Κάμαλα» έγραφε τον Σεπτέμβριο στην πλατφόρμα του, Χ, η οποία έχει κατηγορηθεί επανειλημμένα για εκλογική παραπληροφόρηση.

Unless there is significant government reform, laws & regulations will keep getting worse every year until every great endeavor, from high-speed rail between our cities to making life multiplanetary, is effectively illegal.

Trump supports a government efficiency commission to…

— Elon Musk (@elonmusk) September 11, 2024