Οι δικηγόροι που αντιπροσωπεύουν τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, πρωθυπουργό του Ισραήλ, στη δίκη για τη διαφθορά υπέβαλαν αίτηση στο δικαστήριο και ζήτησαν να αναβληθεί η κατάθεσή του για δέκα εβδομάδες.

Αν αυτό γίνει αποδεκτό, ο Νετανιάχου θα καταθέσει τον Φεβρουάριο του 2025.

Netanyahu’s legal team has filed a request with the Jerusalem District Court seeking to delay his testimony in his corruption trial for two and a half months, Hebrew media outlets reported early Monday.

— The Peace Explorer (@peace_explorer) November 11, 2024