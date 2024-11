Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης στο Ισραήλ, Γιαΐρ Λαπίντ δήλωσε ότι ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου διόρισε τον Ίσραελ Κατζ ως «μαριονέτα».

Τα σχόλια του Λαπίντ στο Χ έρχονται μετά που ο Νετανιάχου καρατόμησε τον Γιοάβ Γκάλαντ την Τρίτη, λέγοντας ότι είχε χάσει την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του σχετικά με την καθοδήγηση των πολεμικών εκστρατειών σε Γάζα και Λίβανο.

Ο Κατζ προηγουμένως ήταν ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ.

Το Al Jazeera υπενθυμίζει ότι για μήνες υπήρχαν ανοιχτές διαφωνίες ανάμεσα σε Νετανιάχου και Γκάλαντ, κάτι που αντικατόπτριζε έναν ευρύτερο διχασμό ανάμεσα στην δεξιά κυβέρνηση και τον στρατό, ο οποίος εδώ και καιρό θα προτιμούσε να είχε συναφθεί μια συμφωνία που θα σταματούσε την επίθεση στη Γάζα και θα έφερνε πίσω στο Ισραήλ δεκάδες ομήρους που κρατούνται από τη Χαμάς.

Διαδηλώσεις ξέσπασαν στο Ισραήλ μετά την ανακοίνωση της καρατόμησης του Γκάλαντ από τον Νετανιάχου. Στο Τελ Αβίβ διαδηλωτές μπλόκαραν την κεντρική λεωφόρο της πόλης.

Από τη δική του μεριά, ο Γιόαβ Γκάλαντ ευχαρίστησε τις ΗΠΑ για τη στήριξη που του παρείχαν κατά τη διάρκεια της θητείας του.

Δείτε τη σχετική ανάρτηση:

As I complete my role as Israel’s Minister of Defense, I spoke this evening with my friend, U.S. @secdef Lloyd Austin. I expressed my deep appreciation to the Secretary for his partnership and deep commitment to the defense cooperation between our countries, and to the security… pic.twitter.com/SHJBHOynAk

— יואב גלנט – Yoav Gallant (@yoavgallant) November 7, 2024