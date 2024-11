Ντιλέινι για εκλογή Τραμπ: «Η Αμερική είναι για γέλια, το χρήμα κυβερνά»

Ο παλαίμαχος μπασκετμπολίστας με σπουδαία καριέρα στην Ευρώπη και την Euroleague, Μάλκολμ Ντιλέινι, δήλωσε «εκτός εαυτού» με τα εκλογικά αποτελέσματα στις ΗΠΑ και την νίκη του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο πρώην παίκτης του Γιώργου Μπαρτζώκα στη Λοκομοτίβ Κουμπάν και ένας από τους γκαρντ που είχε απασχολήσει κάποτε και τις ελληνικές ομάδες τόνισε ότι είναι έξαλλος με την εκλογή του Τραμπ για δεύτερη φορά στις ΗΠΑ.

Αναλυτικά οι αναρτήσεις του Ντιλέινι:

«Όπως είπα και πριν. Αυτή η χώρα είναι ένα αστείο. Πάντα ήταν, κάθε άλλο έθνος μας βλέπει σαν αστείο. Αλλά ήξερε ότι δεν θα την άφηναν να μπει στο γραφείο. Αυτό το χάλι είναι σε αρρώστια. Και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα εκτός από το να γελάσεις».

Like I said earlier. This country is a joke. Always been, every other nation looks at us as a joke. But yall knew they wasn’t going to let her in the office. This shit in sick. And you can’t do anything BUT laugh — malcolm delaney (@foe23) November 6, 2024

«Το χρήμα κυβερνά την Αμερική… Και το χρήμα ήταν με τον Τραμπ».

Money rules the USA… and the money for sure was with trump — malcolm delaney (@foe23) November 6, 2024

«Όλοι ξέραμε πολύ καλά ότι ο Τραμπ θα κερδίσει, αν κάποιος νόμιζε κάτι διαφορετικό ήταν αυταπάτη. Σε καμία περίπτωση δεν πιστεύαμε ότι δεν είχε πάει να επιστρέψει στην εξουσία μετά από όλα όσα συνέβησαν τα τελευταία 4 χρόνια».