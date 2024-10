Οι υπηρεσίες πληροφοριών σκότωσαν στο Ιράν έναν «τρομοκράτη» που συνδεόταν με το Ισραήλ και συνέλαβαν άλλα δύο άτομα, μετέδωσε σήμερα η κρατική τηλεόραση, εν μέσω των αυξημένων εντάσεων με τον άσπονδο εχθρό.

Το Ιράν, που δεν αναγνωρίζει το κράτος του Ισραήλ, έχει καταστήσει την υποστήριξη στο παλαιστινιακό ζήτημα έναν από τους πυλώνες της εξωτερικής του πολιτικής μετά την εγκαθίδρυση της Ισλαμικής Δημοκρατίας το 1979.

Το Σάββατο, το Ισραήλ ανακοίνωσε για πρώτη φορά δημόσια ότι επιτέθηκε στο Ιράν και στοχοθέτησε στρατιωτικούς στόχους σε αντίποινα για τους ιρανικούς πυραύλους που εκτοξεύτηκαν κατά του εδάφους του την 1η Οκτωβρίου.

«Οι υπηρεσίες πληροφοριών σκότωσαν ένα από τα βασικότερα μέλη μιας αυτονομιστικής τρομοκρατικής οργάνωσης που συνδέεται με το σιωνιστικό καθεστώς και συνέλαβαν δύο από τους συντρόφους του», μετέδωσε η κρατική τηλεόραση προσθέτοντας ότι κατασχέθηκαν όπλα.

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης και αξιωματούχοι χρησιμοποιούν συχνά τον προσδιορισμό «σιωνιστική οντότητα» ή «σιωνιστικό καθεστώς», για να μιλήσουν για το Ισραήλ.

