Επικοινωνία Φον ντερ Λάιεν με Νότια Κορέα: «Η ασφάλεια της Ευρώπης και της Αν. Ασίας είναι αλληλένδετες»

H πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν είχε επικοινωνία με τον πρόεδρο της Νότιας Κορέας, Γιουν Σουκ Γιολ.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της Κομισιόν, συζήτησαν την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην εταιρική σχέση ασφάλειας και άμυνας που ανακοινώθηκε στη Σύνοδο Κορυφής μεταξύ ΕΕ-Κορέας τον Μάιο του 2023 στη Σεούλ.

Η έναρξη αυτής της συνεργασίας είναι πιο επίκαιρη από ποτέ απ’ ότι τόνισε ο η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Η επιτακτικότατα της συνεργασίας αυτής βασίζεται στο γεγονός ότι για πρώτη φορά, στρατιώτες της Βόρειας Κορέας έχουν σταλεί σε ρωσικό έδαφος για να υποστηρίξουν τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας.

The security of Europe and East-Asia are interlinked.

North Korean soldiers are deployed to support Russia’s war of aggression.

It’s a grave escalation in this war and a threat to global peace.

We will respond together with our like-minded partners

