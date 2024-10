Η είδηση ότι στρατεύματα από τη Βόρεια Κορέα θα μπορούσαν να ενωθούν με τους Ρώσους στο πεδίο της μάχης στην Ουκρανία έχει προκαλέσει βαθιά ανησυχία στη Σεούλ. Το βίντεο έχει πίξελ, αλλά το μήνυμα είναι σαφές. Το κλιπ, που δημοσιεύτηκε από το NK News, υποτίθεται ότι δείχνει βορειοκορεάτες στρατιώτες να παραλαμβάνουν βασικές προμήθειες σε μια εκπαιδευτική βάση στα ανατολικά της Ρωσίας, πριν συμμετάσχουν στον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.

Η είδηση ότι η Πιονγκγιάνγκ έχει στείλει 3.000 στρατιώτες για να εκπαιδευτούν για να πολεμήσουν στον πόλεμο έχει τρομοκρατήσει την Ουκρανία, τις ΗΠΑ και την Ευρώπη. Αλλά έχει ιδιαίτερη σημασία στη Σεούλ – 7.300 χιλιόμετρα από το Κίεβο – όπου η Βόρεια Κορέα είναι ταυτόχρονα εχθρός και γείτονας, όπως αναλύει ο Guardian.Αυτό που κάποτε ήταν μια ευρωπαϊκή σύγκρουση είναι τώρα μια ασιατική σύγκρουση.

Σε αντάλλαγμα για τα όπλα και τα στρατεύματα, η Πιονγκγιάνγκ θα εξασφαλίσει πολυπόθητα μετρητά και, ενδεχομένως, ρωσική τεχνογνωσία για διηπειρωτικούς βαλλιστικούς πυραύλους και υποβρύχια – αναβαθμίσεις υλικού που θα εντείνουν δραματικά την απειλή που ήδη αποτελεί ο Βορράς για τους γείτονές του.

Τα γεγονότα στην Ουκρανία παρακολουθούνται στενά στη Σεούλ

«Η ανάπτυξη στρατευμάτων της Βόρειας Κορέας σηματοδότησε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν είναι πλέον μια σύγκρουση που έχει ελάχιστη σχέση με τη Νότια Κορέα», ανέφεραν οι Korea Times σε κύριο άρθρο τους. Οι στρατιώτες αποτελούν μέρος μιας ενδεχόμενης ανάπτυξης που, σύμφωνα με Αμερικανούς και Ουκρανούς αξιωματούχους, θα μπορούσε να φτάσει τις 12.000 (10.000 ανέφερε ο πρόεδρος της Ουκρανίας). Περιλαμβάνουν ειδικά εκπαιδευμένες δυνάμεις γνωστές ως «Σώμα Καταιγίδας».

«Η μαζική αποστολή στρατευμάτων δείχνει ότι οι δεσμοί Ρωσίας-Βόρειας Κορέας προχωρούν πέρα από την παροχή τυφεκίων, βλημάτων και πυραύλων μικρού βεληνεκούς στο επίπεδο μιας συμμαχίας αίματος», ανέφερε η Korea Herald.

Την Παρασκευή, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι τα βορειοκορεατικά στρατεύματα αναμένεται να φθάσουν την Κυριακή και τη Δευτέρα στη γραμμή του μετώπου στη δυτική περιφέρεια Κουρσκ της Ρωσίας. Επικαλέστηκε «πληροφορίες πληροφοριών» και μια ενημέρωση από τον επικεφαλής διοικητή της Ουκρανίας, Αλεξάνδρ Σίρσκι.

Ο Ζελένσκι χαρακτήρισε την άφιξη του στρατού της Βόρειας Κορέας ως «προφανή κίνηση κλιμάκωσης» και κάλεσε τους ηγέτες του κόσμου να ασκήσουν «απτή πίεση» στη Μόσχα και την Πιονγκγιάνγκ. «Ο κόσμος μπορεί να δει ξεκάθαρα τι πραγματικά θέλει η Ρωσία, και αυτό είναι η συνέχιση του πολέμου. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο απαιτείται μια αντίδραση αρχών και ισχυρή αντίδραση», δήλωσε.

❗🇺🇦🕊🇰🇵 – With some 12,000 North Korean troops ready to support Russia’s invasion of Ukraine, the Ukrainian government released a video in Korean calling on these soldiers to defect. The video offers promises of food, shelter and warmth, and includes numbers from the «I want… pic.twitter.com/FtoYn4ytri — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) October 23, 2024

Πολύ πιθανό τα βορειοκορεάτικα στρατεύματα να οδηγηθούν στο Κουρσκ

Τα βορειοκορεατικά στρατεύματα αναμένεται να ενισχύσουν τις συνεχιζόμενες προσπάθειες της Ρωσίας να εκδιώξει τις ουκρανικές δυνάμεις. Ο Νότος φοβάται ότι η εμπλοκή της Βόρειας Κορέας στη σύγκρουση στην Ουκρανία θα μπορούσε να έχει επιπτώσεις κατά μήκος των συνόρων τους, όπου οι εντάσεις είναι ήδη υψηλές.

Την Παρασκευή, ο Νότος εξέφρασε «σοβαρή ανησυχία» μετά την κίνηση της Ρωσίας να επικυρώσει την αμυντική της συνθήκη με τη Βόρεια Κορέα, καλώντας εκ νέου τη Μόσχα να σταματήσει την «παράνομη συνεργασία» της με την Πιονγιάνγκ.

Η Ουκρανία σε μια πανέξυπνη κίνηση κάλεσε τους Βορειοκορεάτες στρατιώτες να αυτομολήσουν. Το βίντεο προσφέρει υποσχέσεις για φαγητό, καταφύγιο και ζεστασιά και περιλαμβάνει τηλεφωνικούς αριθμούς από τη γραμμή «Θέλω να ζήσω», η οποία επιτρέπει στους Ρώσους στρατιώτες -και τώρα στους Βορειοκορεάτες- να οργανώνουν μαζικές παραδόσεις.

🇷🇺🇰🇵 North Korean soldiers at a military base in Russia’s Primorsky Krai in the village of Sergeevka in the Far East (map) «Handsome allies have arrived from North Korea. I hope this will be the end of the war,» says the author of the video in Yakut. -> Couple of North Koreans… pic.twitter.com/56zGB5tlop — Lord Bebo (@MyLordBebo) October 22, 2024

Οι δύο Κορέες μπορεί να βρεθούν αντιμαχόμενες σε ξένο πόλεμο

Υπό τον συντηρητικό πρόεδρό της, Γιουν Σουκ Γιολ, η Νότια Κορέα προσυπέγραψε τις κυρώσεις κατά του Κρεμλίνου υπό την ηγεσία των ΗΠΑ και παρείχε ανθρωπιστική και μη θανατηφόρα βοήθεια στην Ουκρανία. Αυτή την εβδομάδα, δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης ανέφεραν ότι η Νότια Κορέα εξετάζει το ενδεχόμενο να στείλει αξιωματούχους στην Ουκρανία για να προσφέρουν πληροφορίες σχετικά με τις τακτικές μάχης της Βόρειας Κορέας και να συμμετάσχουν σε ανακρίσεις αιχμαλώτων βορειοκορεατικών στρατευμάτων.

Ενώ ο Νότος είναι σημαντικός εξαγωγέας όπλων – ο ένατος μεγαλύτερος στον κόσμο με πωλήσεις αξίας 14 δισ. δολαρίων πέρυσι – έχει μια μακρόχρονη πολιτική να μην παρέχει όπλα σε χώρες που βρίσκονται σε σύγκρουση. Αυτό περιλαμβάνει την Ουκρανία.

Αλλά η ανάπτυξη βορειοκορεατικών στρατευμάτων αυξάνει την πίεση προς τον Γιουν να άρει τον περιορισμό – μια κίνηση που θα πρέπει να ξεπεράσει νομικά και πολιτικά εμπόδια για να γίνει πραγματικότητα.

❗🇰🇷🤝🇺🇦 – South Korean President Yoon Suk Yeol announced that his country will review its policy on sending weapons to Ukraine in response to the presence of North Korean soldiers supporting Putin’s invasion. He highlighted that this presence represents a threat to the… pic.twitter.com/G4LG566YC6 — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) October 26, 2024

«Μπορούμε να αναθεωρήσουμε την στάση μας ως προς την άμεση προμήθεια θανατηφόρων όπλων»

Ο Γιουν έχει προειδοποιήσει ότι ο εξοπλισμός των ουκρανικών δυνάμεων είναι μια επιλογή, λέγοντας στους δημοσιογράφους αυτή την εβδομάδα ότι η χώρα «δεν θα καθίσει άπραγη» ενώ ο Βορράς «απειλεί την παγκόσμια ασφάλεια».

«Ενώ έχουμε διατηρήσει την αρχή μας να μην προμηθεύουμε «άμεσα» θανατηφόρα όπλα, μπορούμε επίσης να αναθεωρήσουμε τη στάση μας πιο ευέλικτα, ανάλογα με το επίπεδο των στρατιωτικών δραστηριοτήτων της Βόρειας Κορέας», δήλωσε (βίντεο στο άνω Tweet με αγγλικούς υπότιτλους).

Each day of this war only proves one fact: Moscow is intent on continuing its aggression. This is why they’re attempting to increase their defense production by bypassing sanctions. It’s why they’re increasingly involving North Korea—and in a matter of days, North Korean soldiers… pic.twitter.com/VTEc9GeBIf — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 26, 2024

Η Νότια Κορέα προμηθεύει όπλα και εξοπλισμό στην Ουκρανία – Η Βόρεια Κορέα μπαίνει στον πόλεμο με στρατό

Η όρεξη στη Σεούλ για πιο ισχυρή υποστήριξη της Ουκρανίας αυξάνεται, ακόμη και αν αυτό εγείρει την προοπτική να χρησιμοποιηθούν νοτιοκορεατικά όπλα για να σκοτώσουν βορειοκορεάτες στρατιώτες σε έναν πόλεμο που διεξάγεται χιλιάδες μίλια μακριά.

«Το μεγάλο ερώτημα είναι αν η Σεούλ θα χαλαρώσει τους περιορισμούς στην άμεση στρατιωτική βοήθεια», δήλωσε ο Γιούαν Γκράχαμ, ανώτερος αναλυτής στο Αυστραλιανό Ινστιτούτο Στρατηγικής Πολιτικής. «Ωστόσο, αυτό θα απαιτούσε συνταγματική αλλαγή σε ορισμένες περιπτώσεις, οπότε δεν είναι καθόλου απλό».

Ο Κιμ συμφώνησε να αναπτύξει τα στρατεύματά του για «κυνικούς συναλλακτικούς σκοπούς και όχι για κοινά στρατηγικά συμφέροντα», πρόσθεσε ο Γκράχαμ. «Παρ’ όλα αυτά, πρόκειται για μια αξιοσημείωτη τροπή των γεγονότων, δεδομένου ότι ακόμη και η γειτονική Λευκορωσία της Ουκρανίας έχει μείνει μακριά από έναν άμεσο πολεμικό ρόλο».

Putin responded to a question about North Korean soldiers in combat, saying, «If satellite images exist, they reflect something serious.»https://t.co/NhsE9hFjYJ pic.twitter.com/YRk6OUBJGN — Russian Market (@runews) October 24, 2024

Πόλεμος δι’ αντιπροσώπων Νότιας και Βόρειας Κορέας σε άλλη ήπειρο

Επτά δεκαετίες αφότου η τριετής σύγκρουσή τους έληξε με εκεχειρία και τη δημιουργία των πιο βαριά οπλισμένων συνόρων στον κόσμο, η Βόρεια και η Νότια Κορέα διεξάγουν έναν πόλεμο δι’ αντιπροσώπων στην Ευρώπη, σύμφωνα με τον Ραμόν Πατσέκο Πάρντο, καθηγητή διεθνών σχέσεων στο King’s College του Λονδίνου.

«Ο Νότος παρέχει ήδη έμμεσα στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία (γεμίζοντας οβίδες πυροβολικού που πουλά στους συμμάχους του Κιέβου, οι οποίες στη συνέχεια αποστέλλονται στην Ουκρανία) και ο Βορράς προμηθεύει άμεσα τη Ρωσία.

«Και τόσο ο Νότος όσο και ο Βορράς κερδίζουν πολύτιμες πληροφορίες από τον πόλεμο. Εάν η Σεούλ μεταφέρει απευθείας θανατηφόρα όπλα στο Κίεβο, αυτό θα τόνιζε μόνο ότι οι δύο Κορέες εμπλέκονται σε έναν πόλεμο δι’ αντιπροσώπων».

Οι Βορειοκορεάτες είναι δεν είναι μπαρουτοκαπνισμένοι, αλλά ετοιμάζονταν για αυτό επί δεκαετίες

Υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με το πόσο αποτελεσματικοί θα ήταν οι Βορειοκορεάτες στρατιώτες στη μάχη, δεδομένης της έλλειψης εμπειρίας τους στο πεδίο της μάχης. Αλλά η δράση στην πρώτη γραμμή στην Ουκρανία θα ήταν μια σπάνια ευκαιρία για τον Κιμ να μετρήσει πώς τα μέλη του στρατού του, που αριθμεί ένα εκατομμύριο άτομα, αντιμετωπίζουν τον πραγματικό πόλεμο.

Η μάχη στην Ουκρανία θα επέτρεπε στη Βόρεια Κορέα να δοκιμάσει τις ικανότητες τόσο των στρατιωτών όσο και των όπλων της, δήλωσε ο Γκάμπριελ Τζόνσον, αναπληρωτής καθηγητής κορεατικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης.

«Η Βόρεια Κορέα μπορεί επίσης να αποκτήσει εισόδημα και βοήθεια για τα πυραυλικά και πυρηνικά της προγράμματα από τη Ρωσία», δήλωσε ο Τζόνσον, προσθέτοντας ότι αυτό θα επέτρεπε στη μηχανή προπαγάνδας του Βορρά να ισχυριστεί, έστω και φανταστικά, ότι η στρατιωτική της ισχύς είναι εφάμιλλη με εκείνη των ΗΠΑ.

Οι κυρώσεις ενάντια στη Βόρεια Κορέα αποδυναμώνονται λένε οι ειδικοί

Η απόφαση του Κιμ να ευθυγραμμιστεί τόσο στενά με τον Πούτιν θα ενισχύσει μόνο το πρόγραμμα πυρηνικών όπλων του Βορρά, το οποίο καταστρέφει τις κυρώσεις και αυτό είναι κακό νέο για τον Νότο, όπου ορισμένοι έχουν ζητήσει από τη χώρα τους να αναπτύξει τα δικά της πυρηνικά όπλα.

«Οι δυνάμεις της Βόρειας Κορέας έχουν μόνο μία αποστολή: να πολεμήσουν και να πεθάνουν για τη Ρωσία και να βγάλουν στον Κιμ Γιονγκ Ουν δισεκατομμύρια δολάρια στη διαδικασία, εξασφαλίζοντας ότι η Πιονγκγιάνγκ θα έχει περισσότερα από αρκετά μετρητά για να αποφύγει τις κυρώσεις και να μην εγκαταλείψει ποτέ τα πυρηνικά της όπλα», δήλωσε ο Χάρι Καζιάνης, ανώτερος διευθυντής για θέματα εθνικής ασφάλειας στο Κέντρο Εθνικού Συμφέροντος στην Ουάσιγκτον.

«Η πραγματικότητα είναι ότι όσο περισσότερο διαρκεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, τόσο περισσότερες δυνάμεις θα χρειάζεται ο Πούτιν από τη Βόρεια Κορέα, κάνοντας την οικογένεια Κιμ μέρα με τη μέρα ισχυρότερη και γεμίζοντας τους τραπεζικούς λογαριασμούς του καθεστώτος».