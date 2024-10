Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα: Το απόλυτο ντέρμπι του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου (pics)

Η σέντρα για το απόλυτο ποδοσφαιρικό ντέρμπι απέχει μόλις μερικές ώρες (26/10, 22:00) και το «Σαντιάγο Μπερναμπέου» της Ρεάλ Μαδρίτης θα φιλοξενήσει το ματς κορυφής για τη La Liga.

Η βασίλισσα υποδέχεται την έξτρα φορμαρισμένη και επικίνδυνη Μπαρτσελόνα του «θαυματουργού» Χάνσι Φλικ. Έφτασε η ώρα για μία ακόμη, την αποψινή (26/10, 22:00), στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της La Liga στην πρώτη τους φετινή «μονομαχία».

Ρεάλ και Μπαρτσελόνα έχουν αναμετρηθεί συνολικά 257 φορές, με τη Βασίλισσα να έχει 105 νίκες, έναντι 100 των Μπλαουγκράνα, ενώ 52 ματς έχουν λήξει ισόπαλα.

Η Μπαρτσελόνα είναι στα πάνω της με την επιθετική της τριάδα να πετάει… φωτιές με τους Ραφίνια και Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι σε σύνολο 13 αγώνων να μετρούν αθροιστικά 24 γκολ και 10 ασίστ. Μεγάλη είναι και η συνεισφορά του «χρυσού» wonderkid Λαμίν Γιαμάλ με πέντε γκολ και επτά ασίστ.

🇵🇱 Lewandowski: 15 goals, 2 assists

🇧🇷 Raphinha: 9 goals, 6 assists

🇪🇸 Lamine Yamal: 5 goals, 7 assists

This front three is unstoppable! 🔥🔥 pic.twitter.com/dEqlSLaj0U

