Τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας του πλήγματος του κυκλώνα Όσκαρ στην Κούβα, όπου πάνω από το ένα τρίτο των κατοίκων έχει πλέον ρεύμα, τέσσερις ημέρες μετά την κατάρρευση του συστήματος παραγωγής και διανομής ηλεκτρισμού εξαιτίας σειράς βλαβών.

«Δυστυχώς, σύμφωνα με τις προκαταρκτικές πληροφορίες, χάθηκαν έξι ανθρώπινες ζωές στην κοινότητα Σαν Αντόνιο ντελ Σουρ», στην επαρχία Γουαντάναμο (ανατολικά), ανέφερε ο πρόεδρος Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ κατά τη διάρκεια ομιλίας του που αναμεταδόθηκε απευθείας από την κρατική τηλεόραση.

Εκτός της κοινότητας Σαν Αντόνιο ντελ Σουρ, η Ιμίας, στην ίδια επαρχία, στο ανατολικό άκρο της νήσου, χτυπήθηκε σκληρά. Εκεί σημειώθηκαν «πλημμύρες επιπέδου που δεν είχε καταγραφτεί ποτέ ιστορικά», πρόσθεσε.

«Οι επαναστατικές ένοπλες δυνάμεις και το υπουργείο Εσωτερικών τέθηκαν επικεφαλής των επιχειρήσεων διάσωσης στις κοινότητες της Γουαντάναμο, όπου παραμένουν ακόμη απρόσιτες κάποιες ζώνες», πρόσθεσε αργότερα ο πρόεδρος Ντίας-Κανέλ μέσω X.

Ο κυκλώνας Όσκαρ, που έφθασε το βράδυ της Κυριακής πάνω από το έδαφος, με ριπαίους ανέμους που έφθαναν ως ακόμη και τα 130 χιλιόμετρα την ώρα, υποβαθμίστηκε κατόπιν σε τροπική καταιγίδα και τελικά απομακρύνθηκε από την κουβανική επικράτεια χθες Δευτέρα το βράδυ.

Δείτε σχετικά βίντεο:

#TropicalStorm #Oscar lashed Cuba’s eastern end as the country slowly restores electricity on the island following a fourth major grid failure in 48 hours. Strong winds and heavy rain uprooted trees and scattered downed power lines in places, complicating recovery efforts. pic.twitter.com/RxmXbtelue

#Oscar has now been downgraded to a tropical storm after making landfall in eastern Cuba. It first hit Cuba as a category one hurricane. pic.twitter.com/pouD4CBMLP

— CTV Your Morning (@YourMorning) October 21, 2024