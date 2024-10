Αγνοείται εδώ και μέρες στην Ινδονησία, ένας 20χρονος τουρίστας που παρασύρθηκε από τεράστιο κύμα ενώ πόζαρε για να βγει φωτογραφία (εικόνα πάνω από twitter/NYP).

Το περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Κυριακή όταν ο Roni Josua Simanjuntak βρέθηκε σε μία βραχώδη ακτή της παραλίας Kedung Tumpang στην Ιάβα, στην Ινδονησία και αποφάσισε να τραβήξει μια φωτογραφία με φόντο τα τεράστια κύματα, πίσω του.

Εκείνη την ώρα όμως ένα κύμα έσκασε πάνω στον βράχο που στεκόταν, τον έριξε κάτω και στη συνέχεια τον τράβηξε μέσα στον ωκεανό.

Φίλοι του που κατέγραφαν το εντυπωσιακό θέαμα, έπιασαν στην κάμερα την τρομακτική στιγμή που το κύμα καταπίνει τον άτυχο 20χρονο.

Στο βίντεο φαίνεται ο 20χρονος να στέκεται μπροστά σε έναν βράχο και να ποζάρει προκειμένου να έχει την καλύτερη δυνατή φωτογραφία.

Όμως στα επόμενα δευτερόλεπτα ένα από τα κύματα φαίνεται να ρίχνει τον 20χρονο από τον βράχο και να τον εξαφανίζει από τα μάτια των φίλων του.

