Σοκάρουν τα πλάνα από το τραγικό περιστατικό με την παράσυρση εικοσάχρονης από κύματα σε παραλία του Σότσι στη Ρωσία, στις 16 Ιουνίου.

Στο βίντεο που κυκλοφόρησε με το τρομακτικό συμβάν, η νεαρή γυναίκα φαίνεται να περπατάει με το αγόρι της στην αμμουδιά και να παίζουν παράλληλα με τα δυνατά κύματα.

Λίγα λεπτά μετά το ζευγάρι φαίνεται να πέφτει κάτω από τα ορμητικά νερά. Ο άντρας καταφέρνει να βγει έξω αλλά η γυναίκα χάνεται από το πλάνο. Μέχρι το τέλος του βίντεο βλέπουμε να την ψάχνει, μάταια όμως.

Δείτε το βίντεο:

A young woman was swept into the open #sea during a #storm in Sochi, #Russia 🇷🇺

📢She was on the beach with her boyfriend. At one moment the waves knocked the couple off their feet. The man managed to get out, but the young woman was swept back into the sea by the current.… pic.twitter.com/snSZocyAgm

— News.Az (@news_az) June 18, 2024