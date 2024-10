«Διθύραμβοι» για Κωστούλα: Το απίθανο γκολ με την Εθνική και οι εμφανίσεις με τον Ολυμπιακό (pic, vid)

Ο Μπάμπης Κωστούλας αποτελεί ένα από τα κορυφαία ταλέντα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και μετά τη μεγάλη χρονιά που έκανε πέρσι με την Κ19 του Ολυμπιακού, που έφτασαν μέχρι την κορυφή της Ευρώπης (κατέκτησαν το Youth League), φέτος έχει κάνει ένα σπουδαίο βήμα και αγωνίζεται στην πρώτη ομάδα των Πειραιωτών.

Ο 17χρονος στράικερ του Ολυμπιακού είναι ενεργός στο ροτέισον, έκανε αισθητή την παρουσία του στο παιχνίδι με τη Λιόν στη Γαλλία, αλλά και με τον Παναθηναϊκό και την ίδια στιγμή έκανε ντεμπούτο και στην Εθνική Ελλάδας Κ21. Μάλιστα, ο νεαρός επιθετικός πέτυχε και ένα εξαιρετικό τέρμα στο πρώτο του παιχνίδι κόντρα στην Σλοβακία, με τα ξένα ΜΜΕ να γράφουν… ύμνους για το «διαμάντι» του Ολυμπιακού.

17-year-old Babis Kostoulas just scored this beauty for Greece U21s against Slovakia U21s! 🤩🇬🇷 pic.twitter.com/la5ArVGGoS

Ο Κωστούλας έχει ήδη 5 γκολ με την Κ19 του Ολυμπιακού, σκόραρε και με την Κ21 της «γαλανόλευκης» και έχει γίνει πρώτο θέμα στη διάσημη σελίδα «Football Talent Scout».

Η συγκεκριμένη σελίδα αποτελεί μία από τις κυριότερες που ασχολούνται με νεαρούς ποδοσφαιριστές στο Twitter και αποθέωσε τα επιτεύγματα του νεαρού φορ του Ολυμπιακού

«17 ετών. Ένα από τα πιο συναρπαστικά ελληνικά ταλέντα που έχω δει. Τεράστιο μέλλον μπροστά του» αναφέρει η σελίδα στο τιτίβισμα της για τον νεαρό ποδοσφαιριστή. Πριν λίγες μέρες μάλιστα είχε γίνει μεγάλο θέμα και ο Χρήστος Μουζακίτης από τη σελίδα του σκάουτερ/αναλυτή Γιάτσεκ Κούλιγκ.

Από εκεί και πέρα, το «Football Talent Scout» αναφέρει κάποια από τα δυνατά στοιχεία του Μπάμπη Κωστούλα στο γήπεδο και μεταξύ των άλλων έχει τα τελειώματα, την τεχνική του κατάρτηση, το ένστικτο, το θάρρος του καθώς και την εργατικότητα του και τονίζει ότι μπορεί να αφήσει… εποχή.

Charalampos Kostoulas 24/25:

☑️2 games & 5 goals for Olympiacos U-19

☑️first team debut

☑️goal on his Greece U-21 debut

17 years of age. One of the most exciting Greek talents I have ever seen. Huge future ahead. 🔴⚪🇬🇷 pic.twitter.com/Dm18wOYthV

