Η υπόκλιση στον σπουδαίο Ράφαελ Ναδάλ και οι δέκα «μαγικές» στιγμές του Ισπανού (vids)

Ήταν θέμα χρόνου ο σπουδαίος Ράφαελ Ναδάλ να αποσυρθεί από την ενεργό δράση, μετά τους σοβαρούς τραυματισμούς των τελευταίων ετών και τους έντονους πόνους που ένιωθε σε όλο του το σώμα. Ήταν ολοφάνερο ότι o Ισπανός δεν μπορούσε να είναι ανταγωνιστικός και αυτό δεν του άρεσε καθόλου.

Έναν από τους θρύλους του αθλήματος. Έναν μύθο του παγκοσμίου τένις. Έναν από τους ανθρώπους που ενέπνευσαν εκατομμύρια παιδιά σε ολόκληρο τον πλανήτη. Ένα είδωλο. Έναν τενίστα που… κρεμάει τη ρακέτα του, έχοντας κερδίσει 92 τίτλους: Οι 22 από αυτοί επιπέδου Grand Slam, ενώ έχει και ένα χρυσό Ολυμπιακό Μετάλλιο (2008), όπως επίσης και τέσσερις τίτλους Davis Cup με την εθνική ομάδα της Ισπανίας.

Ήταν για 209 εβδομάδες στο Νο.1 της παγκόσμιας κατάταξης, σε μια εποχή που έπαιζαν «τέρατα» του παγκοσμίου τένις. Σε μια εποχή που υπήρχε ο τεράστιος Ρότζερ Φέντερερ. Ήταν στο κορυφαίο επίπεδο οι Νόβακ Τζόκοβιτς και Άντι Μάρεϊ. Σε μια era την οποία θα θυμούνται όλοι ως την καλύτερη στην ιστορία του παγκοσμίου τένις.

Ο Ράφα Ναδάλ αποχωρεί από το τένις, αφήνοντας το άθλημα φτωχότερο. Χαρακτηριστικά είναι όσα είπαν οι δύο τενίστες με τους οποίους έδωσε επικές μάχες όλα αυτά τα χρόνια. Ο Ρότζερ Φέντερερ και ο Νόβακ Τζόκοβιτς.

«Τι καριέρα, Ράφα! Πάντα ήλπιζα ότι αυτή η μέρα δεν θα ερχόταν ποτέ. Σε ευχαριστώ για τις αξέχαστες αναμνήσεις και για τα απίθανα επιτεύγματα στο παιχνίδι που αγαπάμε. Ήταν μεγάλη τιμή!» έγραψε χαρακτηριστικά ο Ελβετός «μαέστρος» για τον Ισπανό Matador.

Always supporting each other til the very end. 🥹 pic.twitter.com/qQNkCler2k

Roger Federer to Rafa Nadal after announcing his retirement from tennis.

«Ράφα, μια ανάρτηση δεν αρκεί για να εκφράσω τον σεβασμό που τρέφω για σένα και όσα έχεις κάνει για το άθλημά μας. Έχεις εμπνεύσει εκατομμύρια παιδιά να αρχίσουν να παίζουν τένις και νομίζω ότι αυτό είναι ίσως το μεγαλύτερο επίτευγμα για το οποίο να μπορεί να ευχηθεί κάποιος.

Η επιμονή, η αφοσίωση και η αγωνιστικότητά σου θα διδάσκονται για δεκαετίες. Η κληρονομιά σου θα ζει για πάντα. Μόνο εσύ ξέρεις τι έπρεπε να υπομείνεις για να γίνεις σύμβολο του τένις και του αθλητισμού γενικότερα. Ευχαριστώ που με ώθησες στα άκρα τόσες φορές στην αντιπαλότητά μας που με επηρέασε περισσότερο ως παίκτη. Το πάθος σου να εκπροσωπείς την Ισπανία ήταν πάντα αξιοσημείωτο», έγραψε ο Τζόκοβιτς.

«Ράφα. Οι μάχες μας ήταν γεμάτες πάθος, πολύχρωμες, θρυλικές. Σου έμοιαζαν. Ήταν μια από τις μεγαλύτερες τιμές της ζωής μου να μοιράζομαι το ίδιο γήπεδο μαζί σου, τόσο ως αντίπαλος αλλά και ως συμπαίκτης. Απόλαυσε το επόμενο κεφάλαιο φίλε. Πάμε Rafa, για πάντα», τόνισε ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Rafa,

Our battles were passionate, colourful, iconic. They resembled you.

It has been one of the great honours of my life to share the court with you, both as an opponent and as a teammate.

Enjoy your next chapter, amigo. Vamos Rafa, para siempre.

PS: Any finger, you cross 😉 pic.twitter.com/5GNw4gs1gx

