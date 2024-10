Η μεγάλη «ιδέα» του Χάρντεν: «Το ΝΒΑ χρειάστηκε να προσαρμοστεί πάνω μου»

Ένας από τους παίκτες που «ευθύνονται» για την εξέλιξή του τρόπου παιχνιδιού στο NBA είναι ο Τζέιμς Χάρντεν. Ο πολύπειρος Αμερικανός το υπευθύμισε αυτό με δηλώσεις του, όπως έκανε και την σεζόν που μας πέρασε.

Ο 35χρονος γκαρντ μίλησε στον Τύπο μετά την πρώτη φετινή προπόνηση των Λος Άντζελες Κλίπερς, απαντώντας σε ερώτηση που του έγινε σχετικά με το πώς καταφέρνει να προσαρμόζεται στο παιχνίδι και να εξελίσσεται.

«I’m one of the people that the NBA had to adjust to.» pic.twitter.com/pyZjY9JhWT

«Είμαι ένας από τους παίκτες όπου το ΝΒΑ χρειάστηκε να προσαρμοστεί πάνω του. Απλά είμαι εδώ και δουλεύω», ήταν η απάντηση του «Μούσια» ο οποίος… κινήθηκε σε παρόμοια πλαίσια με την περασμένη σεζόν καθώς σε περσινή Media Day είχε τονίσει: «Δεν είμαι παίκτης του συστήματος, είμαι το ίδιο το σύστημα».

When it comes to quotes, Media Day James Harden is the gift that keeps on giving 🗣️ pic.twitter.com/gnekqwK9Ye

— ClutchPoints (@ClutchPoints) October 4, 2024