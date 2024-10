Θέατρο Παλλάς: Όλες οι παραστάσεις και εκδηλώσεις της σεζόν 2024-2025

Με τη φετινή καλλιτεχνική σεζόν να έχει ήδη ξεκινήσει, το καλλιτεχνικό πρόγραμμα του Θεάτρου Παλλάς υπόσχεται ένα πλούσιο και πρωτότυπο θέαμα.

Ένα πρόγραμμα-πρόταση που δίνει έμφαση στην ποικιλομορφία αλλά και τη ποιότητα. Παράλληλα δημιουργεί τη νέα loyalty card Club Pallas, προσφέροντας εκπτώσεις και προνόμια τόσο στις παραστάσεις του Παλλάς όσο και σε καταστήματα και υπηρεσίες του συνεχώς διευρυνόμενου δικτύου συνεργατών του

Οι θεατές θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν θεατρικές παραστάσεις, μιούζικαλ, μουσικά αφιερώματα, μεγάλους Έλληνες τραγουδιστές, σπουδαίους ξένους ερμηνευτές – με κάποιους από αυτούς να εμφανίζονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα – χορευτικά θεάματα μοντέρνου και κλασικού χορού, κινηματογραφικές πρεμιέρες πολύ-αναμενόμενων ταινιών και άλλες σημαντικές δράσεις.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

Les Ballets Trockadero de Monte Carlo

Το πιο ανατρεπτικό θέαμα κλασικού χορού στον κόσμο έρχεται στις 2 Οκτωβρίου για τέσσερις μοναδικές παραστάσεις.

Το διάσημο και πολυσυζητημένο μπαλέτο, αποτελούμενο αποκλειστικά από άνδρες χορευτές οι οποίοι ερμηνεύουν γυναικείους ρόλους, έρχονται με μοναδικό τους σκοπό να χαρίσουν στο κοινό ακριβώς αυτό που υπόσχονται: συγκίνηση και άφθονο γέλιο.

Μίμης Πλέσσας – Γενέθλια 100 «Τα κινηματογραφικά»

Από τις 10 Οκτωβρίου, η παράσταση Μίμης Πλέσσας – Γενέθλια 100 «Τα κινηματογραφικά» ανεβαίνει στη σκηνή του Θεάτρου Παλλάς, σε σκηνοθεσία Γιώργου Βάλαρη.

Υπό την καθοδήγηση του μαέστρου Αντώνη Γούναρη, ερμηνεύουν οι:

Κώστας Μακεδόνας, Κώστας Καραφώτης. Guest star ο Στέφανος Κορκολής. Τιμητική συμμετοχή η Ζωζώ Σαπουντζάκη. Ειδική συμμετοχή ο Γιάννης Ζουγανέλης με τους, Νίνα Λοτσάρη, Μπέσυ Μάλφα, Σοφία Μανουσάκη, Ευαγγελία Μουμούρη, Αλέξανδρο Μπουρδούμη, Γιώργος Σπετσιώτη.

Προσκεκλημένοι καλλιτέχνες (κατά ημέρα εμφάνισης): Στέλιος Διονυσίου, Μπέσυ Αργυράκη, ‘Ολγα Βενέτη, Ελένη Καρακάση, Πέγκυ Ζήνα, Λένα Αλκαίου, Θοδωρής Μαραντίνης, Μελίνα Ασλανίδου και η Γλυκερία.

Τελετή Λήξης του 30ου Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας

Το Θέατρο Παλλάς παρουσιάζει την τελετή λήξης του «30ου Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας», στις 14 Οκτωβρίου με την πανελλήνια πρεμιέρα ενός εκ των κινηματογραφικών γεγονότων της φετινής χρονιάς, το «Room next door» του Πέδρο Αλμοδοβάρ και την «Τελετή Λήξης και την Απονομή των Βραβείων» του Φεστιβάλ.

Ωραία μου Κυρία

Από τις 31 Οκτωβρίου, η Θέμιδα Μαρσέλου, φέρνει ξανά στην Ελλάδα το μιούζικαλ που αγαπήθηκε όσο λίγα παγκοσμίως, σημειώνοντας τεράστια καλλιτεχνική και εισπρακτική επιτυχία.

Στη σκηνή ανεβαίνουν οι: Demy, Ιεροκλής Μιχαηλίδης, Τάκης Παπαματθαίου, Θοδωρής Κατσαφάδος, Ίαν Στρατής, και η Μίρκα Παπακωνσταντίνου, και με μια πλειάδα ταλαντούχων καλλιτεχνών, πλάθουν την ιστορία ενός λαϊκού κοριτσιού που «μεταμορφώνεται».

Ελεονώρα Ζουγανέλη – Σε άλλα μονοπάτια

Στις 4 Νοεμβρίου, και για μία μοναδική βραδιά, η Ελεονώρα Ζουγανέλη ανεβαίνει στη σκηνή του Θεάτρου Παλλάς τραγουδώντας «Σε άλλα μονοπάτια».

Matilda the Musical

Λίγο μετά την έναρξη του «Ωραία μου Κυρία», στις 9 Νοεμβρίου, άλλο ένα πολυβραβευμένο μιούζικαλ έρχεται στο Θέατρο Παλλάς. Η Θέμιδα Μαρσέλου φέρνει ξανά στην Ελλάδα το μιούζικαλ “Matilda”.

Οι πρωτοεμφανιζόμενες ταλαντούχες ηθοποιοί Νάρια Αθανασοπούλου και Μυρτώ Φαραζή επωμίζονται τον δύσκολο ρόλο της Μatilda μαζί με τους Θανάση Τσαλταμπάση, Χάρη Ρώμα, Ντορέττα Παπαδημητρίου, Πηνελόπη Αναστασοπούλου και έναν θίασο αποτελούμενο από 40 ηθοποιούς, τραγουδιστές, χορευτές, παιδιά και ζωντανή ορχήστρα.

Άλκηστις Πρωτοψάλτη – Τα τραγούδια των άλλων που αγάπησα

Μία μοναδική μουσική παράσταση, αφιερωμένη στα «Τραγούδια των άλλων που αγάπησε» παρουσιάζει η Άλκηστις Πρωτοψάλτη. Στις 11 Νοεμβρίου, και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων, η σπουδαία Ελληνίδα καλλιτέχνης ερμηνεύει τραγούδια που έχουν αγαπηθεί από το ευρύ κοινό από φωνές άλλων μεγάλων καλλιτεχνών.

Gala Ballet ”Nuit des Grands Étoiles ” Η Νύχτα Των Μεγάλων Αστέρων

Μια μοναδική βραδιά με τους μεγάλους αστέρες του χορού, θα έχει την ευκαιρία να ζήσει το ελληνικό κοινό. Το Gala Ballet «Nuit des Grands Étoiles» Η Νύχτα Των Μεγάλων Αστέρων, έρχεται στις 13 Νοεμβρίου και ενώνει σπουδαίους χορευτές από τα πιο φημισμένα θέατρα και χορευτικές ομάδες του κόσμου, προσφέροντας αποσπάσματα από τα πιο εμβληματικά έργα του κλασικού και σύγχρονου ρεπερτορίου, καθώς και νέες δημιουργίες που υπογραμμίζουν την καινοτομία του χορού.

Γιάννης Πάριος – Όλη η ζωή μου…

Η παράσταση «Όλη η ζωή μου…» και ο Γιάννης Πάριος, έρχονται στο Θέατρο Παλλάς για περιορισμένο αριθμό εμφανίσεων, από τις 25 Νοεμβρίου.

Kenny Barron trio

Το «In Touch with the Jazz Masters στο Pallas» δημιουργεί ο πιανίστας θρύλος της jazz Kenny Barron για το κοινό της Ελλάδας στις 2 Δεκεμβρίου.

Ευανθία Ρεμπούτσικα

Για δύο μοναδικές συναυλίες στις 3 και 4 Δεκεμβρίου, η ξεχωριστή μουσικός και καλλιτέχνης Ευανθία Ρεμπούτσικα, με τον πάντα πιστό αρωγό της, το μαγικό βιολί της, επιστρέφει στο Θέατρο Παλλάς.

Νικόδημος καβαρνός – Ο ύμνος της αγάπης

Ο διεθνώς αναγνωρισμένος αοιδός και βραβευμένος από την UNESCO για τη προσφορά του στη μουσική, Νικόδημος Καβαρνός, εμφανίζεται, για πρώτη φορά στο Θέατρο Παλλάς, στις 10 Δεκεμβρίου.

Γιώργος Περρής – The most wonderful time of the year

Λίγο πριν τα Χριστούγεννα, στις 18 Δεκεμβρίου, ο Γιώργος Περρής έρχεται για να μας θυμίσει ότι τα Χριστούγεννα θα είναι για πάντα «Τhe most wonderful time of the year».

Με τη συμμετοχή του Ιωάννη Νίκολη και Special Guests τις Puppini Sisters, ο Γιώργος Περρής μας ταξιδεύει σ’ ένα κόσμο μαγικό, αυτό των Χριστουγέννων.

Γιώργος Χατζηπαύλου – Ο ελέφαντας το δωμάτιο

«Ο Ελέφαντας στο Δωμάτιο», η stand-up comedy παράσταση του Γιώργου Χατζηπαύλου, που μιλά για τους άντρες και τα μοναδικά 15 λεπτά που μπορούν να σκεφτούν καθαρά, τους life coaches, το καλύτερο χρονικό σημείο κάθε σχέσης, όσους σου λένε αριθμούς και ονόματα μετά το φτέρνισμα και για τόσα άλλα, έρχεται στις 25 Ιανουαρίου, για δύο παραστάσεις.

Όμορφη Πόλη

Μία από τις εμβληματικότερες παραστάσεις του ελληνικού θεάτρου, παρουσιάζεται από τις 29 Ιανουαρίου στη σκηνή του Θεάτρου Παλλάς.

Ute Lemper – Rendezvouz with Marlene

Η Ute Lemper δίνει ραντεβού με την Marlene Dietrich στη σκηνή του Θεάτρου Παλλάς στις 3 Φεβρουαρίου με την παράσταση «Rendezvouz with Marlene».

Ana Carla Maza

Aπό τις γειτονιές της Αβάνας στην καρδιά της Αθήνας και στο Θέατρο Παλλάς, καταφθάνει στις 10 Φεβρουαρίου, η Ana Carla Maza. Η ξεχωριστή Κουβανή καλλιτέχνης, έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

Slimane

Μετά την καθηλωτική εμφάνιση του στην Eurovision, και την σαγηνευτική φωνή του, o για πολλούς, ουσιαστικός νικητής της φετινής Eurovision, Slimane, έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

Στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας του για το 2025, ο Slimane έρχεται για δύο μοναδικές βραδιές στις 15 και 16 Φεβρουαρίου.

Carminho

Η νέα ιέρεια του fado, Carminho, έρχεται στις 19 Φεβρουαρίου για μια μοναδική βραδιά, μυώντας μας στον κόσμο της fado μουσικής.

Τα πήρες όλα και έφυγες – Η ζωή του Στράτου Διονυσίου

Τη μυθιστορηματική και δαιδαλώδη ζωή του Στράτου Διονυσίου αναλαμβάνει να παρουσιάσει ο πολυτάλαντος σκηνοθέτης Βασίλης Μαυρογεωγίου, σε μία παράσταση κατάδυση στις κυριότερες στιγμές της τραγουδιστικής και κοσμικής του ζωής.

Ακούγονται τα ωραιότερα λαϊκά του τραγούδια, εμβληματικά ζεμπέκικα, ζωντανά επί σκηνής, λαϊκά τραγούδια που γέμιζαν ασφυκτικά τα κέντρα, όπου και εάν εμφανιζόταν.

Τραγουδούν εναλλάξ live, τα παιδιά του Στράτου Διονυσίου, ο Άγγελος, ο Στέλιος και ο Διαμαντής.

Σολίστ στο μπουζούκι της ζωντανής ορχήστρας ο Θανάσης Πολυκανδριώτης.

Johny Logan

Ο τραγουδιστής που σφράγισε με τη φωνή του τον διαγωνισμό της Eurovision, Johnny Logan, έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στις 24 Μαρτίου.

Περισσότερες πληροφορίες για τις παραστάσεις και την προπώληση εισιτηρίων στο pallastheater.com.