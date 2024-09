Η 11άδα του Παναθηναϊκού κόντρα στην ΑΕΚ (pic)

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την ΑΕΚ για το ντέρμπι της έκτης αγωνιστικής της Stoiximan Super League και λίγο πριν λίγο έγινε γνωστή η ενδεκάδα που επέλεξε ο Ντιέγκο Αλόνσο. O Oυρουγουανός προχώρησε σε τρεις αλλαγές σε σχέση με το πρόσφατο ματς κόντρα στον Πανσερραϊκό και χρησιμοποιώντας στην 11άδα τους Μπάλντοκ, Μαξίμοβιτς και Τζούριτσιτς αντί των Βαγιαννίδη, Μπακασέτα και Πελίστρι αντίστοιχα.

Συγκεκριμένα, ο Παναθηναϊκός θα αγωνιστεί με σύστημα 4-3-3. Ο Ντραγκόφσκι θα καθίσει στο τέρμα, με τους Μπάλντοκ, Ίνγκασον, Γεντβάι και Μλαντένοβιτς τετράδα στην άμυνα. Αράο και Μαξίμοβιτς θα αγωνιστούν στον άξονα, έχοντας τον Ουναΐ μπροστά τους, ενώ οι Τετέ-Τζούριτσιτς στα άκρα και o Ιωαννίδης στην κορυφή της επίθεσης.

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Ντραγκόβσκι, Μπάλντοκ, Μλαντένοβιτς, Γεντβάι, Ίνγκασον, Μακσίμοβιτς, Αράο, Ουναχί, Τετέ, Τζούριτσιτς, Ιωαννίδης.

Αναπληρωματικοί: Λοντίγκιν, Σένκεφελντ, Σπόραρ, Μπακασέτας, Τσέριν, Μαντσίνι, Κώτσιρας, Πελίστρι, Γερεμέγεφ.

Our starting eleven for today’s game against AEK #PAOFC #Panathinaikos #StoiximanSuperLeague #AEKPAO pic.twitter.com/QhWWNwIAJ0

— Panathinaikos F.C. (@paofc_) September 29, 2024