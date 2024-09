Σε μία γκάφα ολκής υπέπεσε ο μεταβατικός πρόεδρος της Αϊτής, ο οποίος όντας στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, πήγε να πιει νερό και αντι να πιάσει το ποτήρι που έχουν οι ομιλητές στο βήμα, ήπιε από την… κανάτα.

Ακόμη, στο βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, ο ίδιος φαίνεται να μην κατάλαβε το λάθος του, με αποτέλεσμα το νερό να πέσει στο κοστούμι του και ο ίδιος να υποχρεωθεί να σκουπιστεί κακήν κακώς.

Το περιστατικό σημειώθηκε την ώρα που ο μεταβατικός πρόεδρος της Αϊτής ήθελε να αναφερθεί στους ψευδείς ισχυρισμούς του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι μετανάστες από την Αϊτή τρώνε οικόσιτα ζώα στο Σπρίνγκφιλντ του Οχάιο, θέση που κόστισε σημαντικά στον υποψηφίο πρόεδρο των ΗΠΑ κατά το ντιμπέιτ που είχε με την αντίπαλό του των Δημοκρατικών, Κάμαλα Χάρις.

«Θα ήθελα να απευθύνω τον αδελφικό μου χαιρετισμό στους φίλους της Αϊτής που έχουν δείξει την αλληλεγγύη τους στους μετανάστες από τη χώρα μου και ειδικά σε όσους ζουν στο Σπρίνγκφιλντ του Οχάιο» είπε σε κάποιο σημείο της ομιλίας του ο Φιλς. Ο ίδιος είχε εκφράσει την αγωνία του για τους Αϊτινούς στις ΗΠΑ και σε όλο τον κόσμο και την προκατάληψη που αντιμετωπίζουν μετά τα fake news του Τραμπ.

