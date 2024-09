Νέα υπερ-γκάφα Μπάιντεν, αυτήν τη φορά για την 11η Σεπτεμβρίου

Ο πρόεδρος Μπάιντεν δήλωσε την Τρίτη στους δημοσιογράφους ότι θα πάει στη Νέα Υόρκη και θα «κάνει την 11η Σεπτεμβρίου», σε μια γκάφα που χλευάστηκε ανελέητα από τους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Ο 81χρονος πρόεδρος, ο οποίος αναγκάστηκε να τερματίσει την υποψηφιότητά του για επανεκλογή τον Ιούλιο λόγω των αυξανόμενων ερωτημάτων σχετικά με τη διανοητική του οξύτητα, έκανε τη λεκτική γκάφα καθώς έκανε προεπισκόπηση των βραχυπρόθεσμων ταξιδιωτικών του σχεδίων. «Θα πάω στα γενέθλια της εγγονής μου στη Νέα Υόρκη», είπε ο Μπάιντεν στο γρασίδι του Λευκού Οίκου καθώς ετοιμαζόταν να επιβιβαστεί στο ελικόπτερο Marine One.

«Μετά θα παρακολουθήσουμε το ντιμπέιτ και αύριο θα κάνω την 11η Σεπτεμβρίου», πρόσθεσε ο πρόεδρος, σε μια τουλάχιστον ατυχή διατύπωση. Ο Μπάιντεν αναφερόταν προφανώς στην προγραμματισμένη συμμετοχή του στις επίσημες τελετές μνήμης για την 23η επέτειο των τρομοκρατικών επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου 2001. «I am doing September 11» είπε, σε κάτι που είναι λογικό αν μιλάς για το πρόγραμμά σου, όχι όμως σε ένα τόσο ευαίσθητο θέμα.

Ο Μπάιντεν έχει προγραμματίσει να μεταβεί στο Ground Zero στη Νέα Υόρκη και στο Εθνικό Μνημείο της Πτήσης 93 στο Σάνκσβιλ, στην πολιτεία της Πενσυλβάνια, προτού επιστρέψει στην περιοχή της Ουάσινγκτον για να θρηνήσει τα θύματα της επίθεσης στο Πεντάγωνο στο Άρλινγκτον, στην πολιτεία της Βιρτζίνια.

Το λεκτικό ολίσθημα του ογδοντάχρονου προέδρου δεν πέρασε απαρατήρητο στο X. «YIKES», έγραψε το RNC Research, ένας λογαριασμός Χ που διαχειρίζεται η Ρεπουμπλικανική Εθνική Επιτροπή.

Βέβαια με όσα είπε ο πρώην πρόεδρος Τραμπ στην χθεσινή τηλεμαχία, όπως ότι είχε εμπλακεί με τους Ταλιμπάν και είχε στείλει στον Αμπντούλ την φωτογραφία του σπιτιού του για να σταματήσουν να επιτίθενται σε αμερικανούς στρατιώτες ή πως οι μετανάστες τρώνε σκύλους και γάτες, ίσως ο λογαριασμός των Ρεπουμπλικανών να έπρεπε να κάνει λίγο κράτει.

Η προεδρία του Μπάιντεν έχει σημαδευτεί από δεκάδες λεκτικές παρεξηγήσεις και βάναυσες γκάφες, οι οποίες συνέβαλαν στο να πιστεύει η πλειοψηφία των Αμερικανών ότι δεν είναι πνευματικά κατάλληλος για να υπηρετήσει μια δεύτερη θητεία στο Οβάλ Γραφείο.

Η τάση του να λέει λάθος λόγια, να φαίνεται αποπροσανατολισμένος ή να παγώνει κατά καιρούς, φάνηκε πλήρως στο ντιμπέιτ της 20ής Ιουνίου με τον Ντόναλντ Τραμπ. Το οποίο αποτέλεσε την απαρχή της παραίτησής του από την κούρσα της επανεκλογής του.

