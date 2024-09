Τζένιφερ Λόπεζ: Η στιγμή που ο Ματ Ντέιμον την έπιασε από το χέρι

Σάλο προκάλεσε στα media η παρουσία της Τζένιφερ Λόπεζ στην πρεμιέρα της νέας ταινίας που πρωταγωνιστεί, «Unstoppable», στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου στο Τορόντο. Oι λόγοι αναταραχής είναι τρεις. Πρώτον, η εντυπωσιακή εμφάνιση της Χολιγουντιανής σταρ, με ένα απαστράπτον φόρεμα του οίκου Tamara Ralph που τράβηξε τα βλέμματα όλων – καθότι άκρως αποκαλυπτικό. Δεύτερον γιατί ο πρώην πλέον σύζυγός της δεν εμφανίστηκε στην πρεμιέρα, ενώ είχε αναλάβει την παραγωγή του φιλμ με τον Ματ Ντέιμον. Και τρίτον, λόγω της αποκάλυψης μιας στιγμής αλληλεγγύης μεταξύ του κολλητού του Μπεν Άφλεκ, Ντέιμον, και της ηθοποιού.

Ο φακός εντόπισε την φρεσκοχωρισμένη Λόπεζ να έχει μια 20λεπτη, όπως γράφουν στα διεθνή πρακτορεία, συζήτηση με τον 53χρονο. Η συζήτηση μάλιστα φάνηκε να είναι αρκετά σοβαρή καθώς και οι δύο ήταν αφοσιωμένοι σε αυτή. Μάλιστα, σε μια στιγμή, οι Λόπεζ και Ντείμον κράτησαν η μία το χέρι του άλλου σφιχτά.

