Μπρους Γουίλις: Η σπάνια εμφάνισή του στους δρόμους του Λος Άντζελες

Για περίπου τρεις δεκαετίες δεν ήταν απλά ένας από τους πλέον γνωστούς ηθοποιούς του Χόλιγουντ, αλλά και ένας από τους πιο ακριβοπληρωμένους στον κόσμο της 7ης Τέχνης. Ο Μπρους Γουίλις από το 1985, όταν και έκανε το όνομά του μέσα από τη σειρά «Moonlight» («Αυτός, αυτή και τα μυστήρια» στα ελληνικά για όποιον τη θυμάται) έως τις αρχές της δεκαετίας που διανύουμε, δεν έπαψε ποτέ να μας απασχολεί με τους ρόλους του.

Ένας από τους σκληρούς και ταυτόχρονα ωραίους της μεγάλης οθόνης, εκκεντρικός στα νάτια του και σνομπ στα ώριμά του χρόνια, μας χάρισε μερικές πολύ ωραίες ερμηνείες και κέρδισε δικαίως τον τίτλο «super star». Για αυτό, κι όταν στις 30 Μαρτίου 2022, η οικογένειά του έκανε γνωστό ότι διαγνώστηκε με άνοια, ένα πέπλο θλίψης σκέπασε τον κόσμο του κινηματογράφου.

Σε αυτά τα 2,5 χρόνια οι εμφανίσεις του Μπρους Γουίλις είναι μετρημένες και αυτές έρχονται -κατά κύριο λόγο- από τις αναρτήσεις της οικογένειά τους στα social media. Ωστόσο, πριν από λίγες ημέρες, οι φωτογράφοι τον εντόπισαν στους δρόμους του Λος Άντζελες.

Σύμφωνα με την Daily Mail, ο 69χρονος σταρ εθεάθη σε ένα αυτοκίνητο στη θέση του συνοδηγού, φορώντας ένα baseball cap και είχε χαμηλωμένο το βλέμμα.

Bruce Willis seen on rare outing in LA amid aphasia battle https://t.co/n5XoQh3Pnr

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) September 9, 2024