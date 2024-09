Λαύριο: Το νέο hotspot για υποδομές και επενδύσεις

Στο επίκεντρο επενδυτικών σχεδίων για τη κρουαζιέρα, τον τουρισμό, το εμπόριο και την πανεπιστημιακή εκπαίδευση βρίσκεται το Λαύριο.

Στις «μεγάλες εκκρεμότητες» της περιοχής παραμένουν τα βασικά έργα υποδομών

Δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις δρομολογούνται στη Λαυρεωτική με «επιταχυντές» την αξιοποίηση του λιμανιού, του τρίτου μεγαλύτερου λιμένα της Αττικής, αλλά και το νέο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο που απέκτησε πρόσφατα η περιοχή, βάζοντας σε τάξη τις χρήσεις γης και τις δραστηριότητες που επιτρέπεται να αναπτυχθούν.

Ωστόσο, στις «μεγάλες εκκρεμότητες» της περιοχής παραμένουν τα βασικά έργα υποδομών και συγκεκριμένα οι επεκτάσεις του προαστιακού σιδηροδρόμου και της Αττικής Οδού, που εκτιμάται ότι η υλοποίησή τους θα αύξανε ακόμα περισσότερο τις προϋποθέσεις αξιοποίησης δημοσίων και ιδιωτικών εκτάσεων.

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τις υποδομές, ήδη, βρίσκεται σε εξέλιξη ο διαγωνισμός του ΤΑΙΠΕΔ για την πώληση πλειοψηφικού ποσοστού (50% + 1 μετοχή) του Οργανισμού Λιμένα Λαυρίου, για τον οποίο εκδήλωσαν ενδιαφέρον έξι επενδυτικά σχήματα (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε., ΙΝΤΕΡΚΑΤ Α.Ε., κοινοπραξία JET PLAN SHIPPING Co LTD – ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε., η κοινοπραξία GPH CRUISE PORT FINANCE LTD – PRO MARINE S.A., η κοινοπραξία OLYMPIC MARINE S.A. – MSC CRUISES S.A. και η ISRAEL SHIPYARDS INDUSTRIES LTD). Προγραμματίζεται η επέκταση του λιμανιού προς τη θάλασσα, με την κατασκευή νέων προβλητών, αύξηση του διαθέσιμου χώρου για ελλιμενισμό πλοίων και ανάπτυξη σημαντικών τουριστικών χρήσεων και μαρίνας.

Εκτιμάται, ότι η ολοκλήρωση της β’ φάσης του διαγωνισμού, με την κατάθεση των δεσμευτικών οικονομικών προσφορών, μπορεί να ολοκληρωθεί έως το τέλος του χρόνου, ώστε να αναδειχθεί προσωρινός ανάδοχος στις αρχές του 2025.

Αντίθετα, σε εκκρεμότητα παραμένει η επέκταση του προαστιακού σιδηροδρόμου προς Λαύριο, όπως και το σχέδιο επέκτασης της Αττικής Οδού στην περιοχή. Σε ό,τι αφορά τον διαγωνισμό για την επέκταση του Προαστιακού από το Κορωπί προς το Λαύριο με αναθέτουσα αρχή την ΕΡΓΟΣΕ (στο πλαίσιο της συστάδας έξι διαγωνισμών που θα συνδέουν τις ΒΙΠΕ με τα λιμάνια), αυτός βρίσκεται ακόμη στη β’ φάση του ανταγωνιστικού διαλόγου – ουσιαστικά έχει παγώσει.

Αντίστοιχα, για την επέκταση της Αττικής Οδού προς το Λαύριο (η οποία εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό ανάπτυξης με ακόμη δύο επεκτάσεις προς Ραφήνα, Σήραγγα Ηλιουπόλεως) δεν έχουν ληφθεί ακόμα αποφάσεις, παρά το γεγονός ότι εδώ και έναν χρόνο έχει υποβληθεί Πρότυπη Πρόταση από το σχήμα ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΑΒΑΞ για τις συγκεκριμένες οδικές υποδομές.

Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών έχει κατά καιρούς αναφερθεί στην ανάγκη νομοθετικής βελτίωσης του νέου θεσμού των Πρότυπων Προτάσεων, χωρίς ωστόσο να έχει σημειωθεί ακόμα κάποια πρόοδος.

Οι ιδιωτικές επενδύσεις

Η προωθούμενη ανάπλαση του λιμανιού του Λαυρίου έχει ήδη μετατρέψει τα γειτονικά οικόπεδα σε φιλέτα. Ρόλο στην περιοχή φιλοδοξεί να παίξει και ο Δήμος Λαυρεωτικής, που έχει συστήσει εταιρεία διαχείρισης ακινήτων, όπου έχουν εισφερθεί περίπου 60 ακίνητα συνολικής έκτασης 9.500 στρεμμάτων (πρόκειται για έκταση μεγαλύτερη του Ελληνικού). Ο δήμος βρίσκεται ήδη επαφές με ενδιαφερόμενους επενδυτές για επιμέρους ανάπτυξη και αξιοποίησή τους μέσω ΣΔΙΤ. Το επενδυτικό ενδιαφέρον εστιάζεται σε δύο παλιά εργοστάσια – φιλέτα που γειτνιάζουν με το λιμάνι και τα οποία πρόκειται να γκρεμιστούν και στη θέση τους να ανεγερθούν πολυτελή συγκροτήματα κατοικιών και εμπορικά καταστήματα.

– Το πρώτο από αυτά αφορά το εργοστάσιο της Κλωστοϋφαντουργίας Αιγαίον, που στο παρελθόν αποτελούσε ένα από τα σημαντικότερα βιομηχανικά συγκροτήματα στην Ελλάδα και σήμερα ανήκει κατά 75% στην Τράπεζα Πειραιώς και 25% σε ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – Κέκροψ – Ιντρακόμ. Διαθέτει συνολική επιφάνεια 97.262 τ.μ., καθώς και το 50% παραλιακού οικοπέδου, εμβαδού 8.466 τ.μ., επί του οποίου υπάρχουν κτίσματα 6.947 τ.μ. Το «φιλέτο» του project είναι οι εγκαταστάσεις της Κλωστοϋφαντουργίας Αιγαίον, καθώς καταλαμβάνουν ένα ολόκληρο οικοδομικό τετράγωνο και γειτνιάζουν με το λιμάνι του Λαυρίου.

Στα τέλη Ιουνίου και στο πλαίσιο ανακοίνωσης ευρύτερης συνεργασίας μεταξύ της Τράπεζας Πειραιώς και της Dimand, παρουσιάστηκε το περίγραμμα αξιοποίησης των συγκεκριμένων οικοπέδων. Μεταξύ άλλων, σχεδιάζεται ένα μεικτό συγκρότημα πολυτελών κατοικιών, τουριστικών εγκαταστάσεων και εμπορικών χρήσεων, συνολικής ανωδομής 60.000 τ.μ.. Ο προϋπολογισμός του εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 250 εκατ. ευρώ.

– Το δεύτερο εργοστάσιο ιδρύθηκε το 1939 από τους αδερφούς Αμπάζογλου και Δέδε, με την ονομασία Κλωστήρια Λαυρίου. Το εργοστάσιο αυτό, που βρίσκεται σε έκταση 8 στρεμμάτων, θα κατεδαφιστεί και στη θέση του θα ανεγερθούν τουριστικές κατοικίες.

– Σε κοντινή απόσταση υπάρχει άλλο ένα οικόπεδο πέντε στρεμμάτων, το οποίο ανήκει στον Δήμο Λαυρεωτικής. Στην έκταση αυτή σχεδιάζεται η υλοποίηση ενός σύνθετου project, που θα περιλαμβάνει καταστήματα, γραφεία και κατοικίες πολυτελείας, και θα υλοποιηθεί μέσω ΣΔΙΤ, με τον δήμο να παραχωρεί την έκταση αυτή για 49 έτη.

– Επίσης, κοντά στο λιμάνι υπάρχει ένα ολόκληρο τετράγωνο 3.000 τ.μ. με κτίρια που στέγαζαν το Κέντρο Αλλοδαπών. Λειτούργησε από το 1949 έως το 2011, ως το πρώτο επίσημο Κέντρο Υποδοχής Προσφύγων στην Ελλάδα. Το συγκεκριμένο ακίνητο το 2003 παραχωρήθηκε στον δήμο. Δεδομένου ότι τα κτίρια βρίσκονται σε καλή κατάσταση από πλευράς στατικότητας, σχεδιάζεται να ανακαινιστούν και να μετατραπούν σε ξενοδοχείο. Το εγχείρημα θα υλοποιηθεί και αυτό μέσω ΣΔΙΤ, επίσης με παραχώρηση της έκτασης για 49 χρόνια.

– Υπάρχει ακόμη ένα οικόπεδο στο λιμάνι, έκτασης 1.500 μέτρων, στο οποίο βρίσκεται ένα διατηρητέο κτίριο και τα σχέδια προβλέπουν είτε να μετατραπεί σε ξενοδοχείο είτε σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Μάλιστα, ο Δήμος Λαυρεωτικής βρίσκεται ήδη σε επαφή με πανεπιστήμια από την Κύπρο ή την Αγγλία που ενδιαφέρονται για την εν λόγω έκταση.

– Στα σχέδια του Δήμου Λαυρεωτικής, περιλαμβάνεται η υλοποίηση και άλλης μιας επένδυσης μέσω ΣΔΙΤ, η οποία αφορά μία έκταση 150 στρεμμάτων δίπλα στο ξενοδοχείο Grecotel, όπου αναμένεται να ανεγερθεί ένα ξενοδοχείο πολυτελείας, που θα περιλαμβάνει κυρίως εγκαταστάσεις ιατρικού τουρισμού.

– Ακίνητο στην περιοχή διαθέτει και η Premia Properties (από το χαρτοφυλάκιο της Pasal), η οποία θα εξετάσει υπό το νέο πλαίσιο την αξιοποίησή του.

Premium έκδοση «Τα ΝΕΑ»