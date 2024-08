Αναστάτωση προκλήθηκε κατά την άφιξη της πτήσης JQ507 της Jetstar στο αεροδρόμιο της Μελβούρνης, όταν ένας από τους επιβάτες άνοιξε την έξοδο κινδύνου του αεροσκάφους, περπάτησε στο φτερό και στη συνέχεια κατέβηκε στο έδαφος από έναν κινητήρα.

Το άνοιγμα της εξόδου ενεργοποίησε αυτόματα μια τσουλήθρα στο πίσω μέρος του αεροπλάνου, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Jetstar. «Όμως ο άνδρας κατέβηκε από το αεροπλάνο από έναν κινητήρα του Airbus A320», δήλωσε αξιωματούχος.

Οι Αρχές στην Αυστραλία προχώρησαν στη σύλληψη του ατίθασου επιβάτη.

A passenger has been arrested by Federal Police after opening the emergency exit of a Jetstar flight travelling from Sydney to Melbourne.

Jetstar has confirmed the passenger opened the emergency exit door upon arrival at Melbourne Airport this morning. #9News

