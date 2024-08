Με τις φήμες να οργιάζουν εδώ και μήνες, η Τζένιφερ Λόπεζ υπέβαλε επίσημα αίτηση διαζυγίου από τον Μπεν Άφλεκ.

Η Τζένιφερ Λόπεζ κατέθεσε αίτηση διαζυγίου χωρίς δικηγόρο την Τρίτη 20 Αυγούστου, ημερομηνία που σηματοδοτεί τη δεύτερη επέτειο του γάμου της με τον Μπεν Άφλεκ.

Η Τζένιφερ Λόπεζ, που πρόσφατα εθεάθη να φορά τη βέρα της, ανέφερε ως ημερομηνία χωρισμού της από τον Μπεν Άφλεκ την 26η Απριλίου 2024, σύμφωνα με τα νομικά έγγραφα που περιήλθαν στην κατοχή της DailyMail.

Το λαμπερό ζευγάρι δεν είχε υπογράψει προγαμιαίο συμβόλαιο πριν παντρευτεί τον Ιούλιο του 2022, όπως αποκαλύπτουν οι γνώστες.

Αυτός ήταν ο τέταρτος αποτυχημένος γάμος για την Τζένιφερ Λόπεζ και ο δεύτερος για τον Μπεν Άφλεκ.

Χωρίς προγραμιαίο συμβόλαιο, τα ατομικά κέρδη της Τζένιφερ Λόπεζ και του Μπεν Άφλεκ αυτά τα τελευταία δύο χρόνια -είτε πρόκειται για κινηματογραφικά έργα είτε για μεγάλες συμφωνίες με brands- αποτελούν κοινή ιδιοκτησία.

Η τραγουδίστρια έχει βγάλει τέσσερις ταινίες από τότε που παντρεύτηκε τον Μπεν Άφλεκ, συμπεριλαμβανομένου του αυτοχρηματοδοτούμενου έργου 20 εκατομμυρίων δολαρίων This Is Me… Now: A Love Story, που τεκμηρίωνε το αναζωπυρωμένο ειδύλλιό της με τον διάσημο ηθοποιό.

Ξεκίνησε τη σειρά κοκτέιλ της Delola το 2023 και επρόκειτο να ξεκινήσει παγκόσμια περιοδεία για να υποστηρίξει το τελευταίο άλμπουμ της This Is Me… Now μέσα στη χρονιά. Η περιοδεία της, ωστόσο, ακυρώθηκε εβδομάδες πριν από την έναρξη, ώστε να μπορεί να εστιάσει, όπως ανέφερε, στην οικογένειά της.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός Μπεν Άφλεκ έχει πρωταγωνιστήσει στις ταινίες Air (2023) και Hypnotic (2023), ενώ πρόσφατα ολοκλήρωσε την παραγωγή του σίκουελ του 2016 για το The Accountant.

Τα πράγματα περιπλέκονται ακόμα περισσότερο, καθώς η Τζένιφερ Λόπεζ και ο Μπεν Άφλεκ έκαναν την παραγωγή της επερχόμενης ταινίας Unstoppable μαζί με τον Ματ Ντέιμον, με τη διάσημη τραγουδίστρια να πρωταγωνιστεί στην ταινία.

Η Τζένιφερ Λόπεζ δεν ζητά την υποστήριξη του συζύγου της και ζήτησε από τον δικαστή να το αρνηθεί και για τον Μπεν Άφλεκ.

Υποστηρίζεται πως η αίτηση διαζυγίου της Τζένιφερ Λόπεζ έρχεται εν μέσω της άλυτης μάχης τους για τα χρήματα.

Σύμφωνα με γνώστες που μίλησαν με το TMZ, Τζένιφερ Λόπεζ και Μπεν Άφλεκ έχουν εδώ και μήνες εμπλακεί σε τεταμένες συνομιλίες διευθέτησης.

Κατά διαστήματα, Τζένιφερ Λόπεζ και Μπεν Άφλεκ έχουν σταματήσει να μιλάνε εντελώς μεταξύ τους.

Το λαμπερό ζευγάρι έθεσε τη συζυγική του κατοικία προς πώληση έναντι 68 εκατομμυρίων δολαρίων τον Μάιο, έναν χρόνο μετά την αγορά του για 60 εκατομμύρια δολάρια.

Λίγες ημέρες μετά τα 55α γενέθλια της Τζένιφερ Λόπεζ τον Ιούλιο, ο Μπεν Άφλεκ έκλεισε ένα νέο σπίτι 20,5 εκατομμυρίων δολαρίων στο Pacific Palisades.

Μια πηγή είπε πρόσφατα στο Us Weekly ότι η απόφασή του να αγοράσει το σπίτι σήμαινε το «κλείσιμο της σχέσης».

Η κίνησή του, ωστόσο, ήταν σαν μαχαιριά στην καρδιά για την Τζένιφερ Λόπεζ, η οποία εξακολουθεί να ψάχνει για νέο σπίτι στος Λος Άντζελες.

Μια πηγή από το περιβάλλον της τραγουδίστριας είπε στο People ότι ψάχνει για μια νέα αρχή.

Πριν από την κατάθεση διαζυγίου την Τρίτη, η DailyMail αποκάλυψε ότι τα έγγραφα είχαν οριστικοποιηθεί, αλλά δεν είχαν παραδοθεί ακόμα.

Το λαμπερό ζευγάρι πέρασε σχεδόν ολόκληρο το καλοκαίρι χωριστά, με τον Μπεν Άφλεκ να παραμένει στο Λος Άντζελες. Πέρασαν ακόμα και την πραγματική επέτειο του γάμου τους, που ήταν στις 16 Ιουλίου, σε διαφορετικές πόλεις.

Ο ηθοποιός μάλιστα απουσίαζε και από τον εορτασμό των 55ων γενεθλίων της Τζένιφερ Λόπεζ στα Hamptons στα τέλη Ιουλίου.

Το ζευγάρι δεν έχει φωτογραφηθεί δημόσια μαζί από τις 2 Ιουνίου 2024, αλλά η Τζένιφερ Λόπεζ εθεάθη να φεύγει από το σπίτι του Μπεν Άφλεκ στο Brentwood την περασμένη εβδομάδα.

Τον επισκέφθηκε για τα 52α γενέθλιά του μαζί με την πρώην σύζυγό του Τζένιφερ Γκάρνερ και τα παιδιά του.

Οι φήμες χωρισμού ξεκίνησαν στα τέλη Απριλίου μετά την κυκλοφορία του ντοκιμαντέρ της Τζένιφερ Λόπεζ στο Amazon Prime «The Greatest Love Story Never Told» τον Φεβρουάριο.

«Έξαλλη» η Τζένιφερ Λόπεζ με τον Μπεν Άφλεκ

Η ταινία αποκάλυπτε τις λεπτομέρειες της σχέσης της με τον Μπεν Άφλεκ, συμπεριλαμβανομένου του ότι κρατούσε τα ερωτικά του γράμματα σε όλη τη διάρκεια του γάμου του με την Τζένιφερ Γκάρνερ.

Ο γεννημένος στη Βοστώνη ηθοποιός είναι γνωστός για την ιδιωτικότητά του και φημολογήθηκε ότι η αγάπη της Τζένιφερ Λόπεζ για τα φώτα της δημοσιότητας είχε γίνει πηγή έντασης μεταξύ του ζευγαριού.

Τόσο ο Μπεν Άφλεκ όσο και η Τζένιφερ Λόπεζ έχουν φωτογραφηθεί δημόσια με και χωρίς τις βέρες τους τους τελευταίους μήνες.

Μια πηγή είπε πρόσφατα στο Page Six ότι η Τζένιφερ Λόπεζ έμεινε «ταπεινωμένη» από τον χωρισμό τους και πως είναι «έξαλλη» με τον Μπεν Άφλεκ.

«Την ταπείνωσε γιατί έκανε μεγάλη υπόθεση ότι είναι ο έρωτας της ζωής της. Είχαν δύο γάμους πριν από δύο χρόνια. Αυτό είναι ένα είδος ρεκόρ, δεν είναι μικρά παιδιά» υπογράμμισε η πηγή.

Η πηγή εξήγησε στο Page Six ότι η Τζένιφερ Λόπεζ είναι επίσης θυμωμένη επειδή τα παιδιά τους εμπλέκονται στον χωρισμό.

Η Τζένιφερ Λόπεζ έχει δημιουργήσει στενό δεσμό με τα τρία παιδιά του Μπεν Άφλεκ με την πρώην σύζυγό του Τζένιφερ Γκάρνερ και συνέχισε να περνά χρόνο μαζί τους παρά τον χωρισμό.

Η διάσημη τραγουδίστρια έχει αποκτήσει δύο παιδιά με τον πρώην σύζυγό της Μαρκ Άντονι, τα οποία είχαν έρθει πολύ κοντά με τον Μπεν Άφλεκ.