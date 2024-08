Ο Μπεν Άφλεκ χώρισε με την Τζένιφερ Λόπεζ για να μην πέσει ξανά στο αλκοόλ;

Τις τελευταίες εβδομάδες πολλά έχουν γραφτεί και ακόμα περισσότερα έχουν ακουστεί για το τι έχει συμβεί ανάμεσα στην Τζένιφερ Λόπεζ και τον Μπεν Άφλεκ. Τι οδήγησε στη ρήξη; Ποιος φταίει; Θα πάρουν διαζύγιο; Μήπως τελικά τα ξαναβρούν;

Σε όλα τα παραπάνω, έρχεται να προστεθεί μια ακόμα θεωρία: αυτή που θέλει τον 51χρονο ηθοποιό να απομακρύνθηκε από την JLo, προκειμένου να μην βάλει σε κίνδυνο τη νηφαλιότητά του. Σύμφωνα με το Radar Online, άνθρωπος κοντά στον σταρ του Χόλιγουντ, αποκάλυψε ότι ο τρόπος ζωής της pop star ήταν πολύ λαμπερός και ο Μπεν Άφλεκ ήταν αυτός που πήρε την απόφαση να χωρίσουν, γιατί φοβόταν ότι θα έπεφτε ξανά στο αλκοόλ.

Insiders say Ben Affleck left Jennifer Lopez earlier this year because her “glam lifestyle” was putting his “sobriety at risk”. Click to read more👇 https://t.co/87pJCx5AqQ

— Radar Online (@radar_online) August 13, 2024