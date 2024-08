Η Αλ Αχλί προσφέρει μυθικό συμβόλαιο στον Τερίμ

Η Αλ Αχλί της Σαουδικής Αραβίας ετοιμάζεται να κάνει «Μίδα» τον Φατίχ Τερίμ σύμφωνα με τουρκικό δημοσίευμα προσφέροντάς του ένα μυθικό συμβόλαιο.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ της «turkiyetoday», η Αλ Αχλί στρώνει… χρυσάφι στα πόδια του για να τον πείσει να αναλάβει την τεχνική της ηγεσία.

Για την ακρίβεια, τού έχει προτείνει τριετές συμβόλαιο με ετήσιες απολαβές στα 20 εκατομμύρια ευρώ, κάτι που θα τον έκανε τον πιο ακριβοπληρωμένο Τούρκο προπονητή όλων των εποχών.

