Χειροπέδες σε σταρ της Disney για επίθεση στον σύντροφό της

Η πρώην σταρ της Disney, Skai Jackson, η οποία υποδύθηκε τη Zuri Ross στο Jessie, συνελήφθη μετά από καβγά με τον σύντροφό της.

Η ηθοποιός του Sex Appeal ενεπλάκη σε καβγά με τον σύντροφό της την περασμένη εβδομάδα.

Η 22χρονη πρωταγωνίστρια του Jessie συνελήφθη για ενδοοικογενειακή βία αφού οι αστυνομικοί κλήθηκαν στο Universal CityWalk στο Λος Άντζελες.

Η Skai Jackson φέρεται να έσπρωξε τον σύντροφό της προτού μεσολαβήσει η ασφάλεια για να τους χωρίσει.

Παρά τον καβγά τους, η Skai Jackson φέρεται να είπε στις αρχές ότι έχουν αρραβωνιαστεί και περιμένουν το πρώτο τους παιδί, σύμφωνα με το TMZ.

Αφού οι αρχές εξέτασαν τα πλάνα από το κλειστό κύκλωμα ασφαλείας, που έδειχναν την ηθοποιό να σπρώχνει τον σύντροφό της, η Skai Jackson συνελήφθη και λίγες ώρες αργότερα αφέθηκε ελεύθερη.

Η υπόθεση θα εξεταστεί από το γραφείο του εισαγγελέα της κομητείας του Λος Άντζελες για να αποφασιστεί εάν δικαιολογούνται οι κατηγορίες.

Λίγα είναι γνωστά για τη σχέση της Skai Jackson με τον σύντροφό της και δεν υπάρχουν φωτογραφίες του στα social media.

Τα περιοριστικά μέτρα της Skai Jackson στον ράπερ Bhad Bhabie

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η Skai Jackson έχει προβλήματα με τον νόμο, αφού προηγουμένως είχε ζητήσει περιοριστικά μέτρα κατά του ράπερ Bhad Bhabie, γνωστού και ως Danielle Bregoli, μετά από απειλές για τη ζωή της το 2020.

Η ηθοποιός, της οποίας η νέα ταινία The Man in the White Van πρόκειται να κυκλοφορήσει τον Οκτώβριο, κατέθεσε τα περιοριστικά μέτρα σε βάρος του 16χρονου τότε Danielle, υποστηρίζοντας εκείνη την εποχή ότι φοβόταν να φύγει από το σπίτι της αφού ο ράπερ την είχε απειλήσει.

Η ηθοποιός σημείωνε ότι δεν κοιμόταν από τότε που είχε δεχτεί τις απειλές και ένιωθε ότι ο Danielle ήταν ψυχικά ασταθής.

Η Skai Jackson είναι περισσότερο γνωστή για τον ρόλο της Zuri Ross στην κωμική σειρά Jessie του Disney Channel από το 2011 έως το 2015 και την spin-off σειρά Bunk’d στην οποία πρωταγωνίστησε μέχρι το 2018.

Εμφανίστηκε στη λίστα του Time με τους εφήβους με τη μεγαλύτερη επιρροή το 2016 και ήταν υποψήφια για καλύτερη influencer στα βραβεία Shorty το 2017.