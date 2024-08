Σε μπελάδες έχει μπει η βασιλική οικογένεια της Νορβηγίας εξαιτίας του Μάριους Μποργκ Χέιμπι.

Ο 27χρονος -είναι θετός γιος του πρίγκιπα Χάακον, διαδόχου του θρόνου, καθώς είναι γιος της συζύγου του Μέτε Μάριτ από προηγούμενη σχέση της- συνελήφθη το Σαββατοκύριακο με την κατηγορία ότι χτύπησε μια γυναίκα.

Η αστυνομία ανέφερε ότι νωρίς το πρωί της Κυριακής έλαβε μια κλήση από ένα διαμέρισμα στο Όσλο, έπειτα από έναν διαπληκτισμό που σημειώθηκε εκεί κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ένας άνδρας συνελήφθη και αφέθηκε ελεύθερος την επόμενη ημέρα.

«Καθώς μεταδίδεται από πολλά μέσα ενημέρωσης ότι αυτό το πρόσωπο (σ.σ. ο συλληφθείς) είναι ο Μάριους Μποργκ Χέιμπι, η αστυνομία επιβεβαιώνει ότι ο ύποπτος σε αυτήν την υπόθεση είναι ο Χέιμπι», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο γιος της Μέτε Μάριτ φέρεται ότι προκάλεσε «σωματικά τραύματα» στη γυναίκα και «ζημιές». Οι αρχές δεν κατονόμασαν το θύμα, αναφέροντας μόνο ότι υπήρχε μια «σχέση» μεταξύ του υπόπτου και αυτής της γυναίκας, ενώ έχουν πάρει δείγμα αίματος από τον δράστη για να ελέγξουν αν είχε κάνει χρήση απαγορευμένων ουσιών πριν από το συμβάν.

Ο 27χρονος φέρεται τώρα να βρίσκεται στο βασιλικό κτήμα Skaugum μαζί με την 50χρονη μητέρα του.

Η πριγκίπισσα θα παρευρισκόταν στον τελικό των 1500 μέτρων ανδρών στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού χθες το βράδυ, ωστόσο ο διάδοχος του θρόνου Χάακον εμφανίστηκε μόνος στις εξέδρες.

Το νορβηγικό παλάτι επιβεβαίωσε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι η πριγκίπισσα αποφάσισε να «αναβάλει προσωρινά» το ταξίδι της, ωστόσο δεν έκανε σχόλιο για το περιστατικό.

Μιλώντας στο νορβηγικό Se og Hør ο δικηγόρος του 27χρονου, Όβιντ Μπράτλιν, δήλωσε: «Η κατηγορία αφορά την επίθεση, η οποία σύμφωνα με το νόμο είναι η λιγότερο σοβαρή μορφή βίας. Ούτε ο πελάτης μου, ούτε εγώ έχουμε ενημερωθεί για τις πλήρεις λεπτομέρειες της υπόθεσης και δεν έχει δώσει ακόμη κατάθεση, κατόπιν συμβουλής μου».

