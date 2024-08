Η Αμίνα Αμπακάροβα, πρωταθλήτρια στο σκάκι, φέρεται να προσπάθησε να δηλητηριάσει αντίπαλό της σε ένα τουρνουά σκακιού που διεξήχθη στη Μαχατσκάλα, μια πόλη στη νότια Ρωσία.

Η απόπειρά της καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας που ήταν τοποθετημένες στην αίθουσα.

Τα πλάνα από τις 2 Αυγούστου δείχνουν την 40χρονη Αμπακάροβα να μπαίνει κρυφά στην αίθουσα του τουρνουά του σκακιστικού πρωταθλήματος και να ελέγχει αν το πεδίο είναι ελεύθερο, αναφέρει η Sun.

Μόλις μπήκε μέσα, περπάτησε άνετα μέσα στην αίθουσα πριν σταματήσει σε μια από τις πολλές σκακιέρες που είχαν στηθεί, ρίχνοντας μια γρήγορη ματιά για να δει αν την κοιτάζει κανείς και στη συνέχεια πήρε κάτι από την τσάντα της.

Στη συνέχεια, η ρωσίδα πρωταθλήτρια έριξε μια ουσία στο τραπέζι και στη σκακιέρα, πριν την τρίψει σε διάφορα κομμάτια. Στη συνέχεια βγήκε από το δωμάτιο.

Η 30χρονη αντίπαλος Umayganat Osmanova κάθισε στο τραπέζι και κατέληξε να αρρωστήσει κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Δείτε το βίντεο:

A Dagestan chess player tried to poison her opponent with mercury during competitions

The champion of the North Caucasus Federal District in chess Amina Abakarova tried to poison her opponent Umayganat Osmanova right during the competitions, which took place on August 2 in… pic.twitter.com/l9RmMg6xYF

— Sota News (@sotanews) August 7, 2024