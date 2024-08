Η Ρωσία έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα για πρώτη φορά βίντεο με τις συλλήψεις του Αμερικανού δημοσιογράφου Έβαν Γκέρσκοβιτς και του πρώην πεζοναύτη Πολ Γουίλαν, που είχαν καταδικαστεί για «κατασκοπεία», λίγες ημέρες μετά την απελευθέρωσή τους στο πλαίσιο μιας ανταλλαγής κρατουμένων μεταξύ της Μόσχας και της Δύσης. Σε μια ανταλλαγή που φημολογούνταν πως θα συμπεριελάμβανε και τον Αλεξέι Ναβάλνι πριν το θάνατό του.

Ο Έβαν Γκέρσκοβιτς και ο Πολ Γουίλαν, οι οποίοι απορρίπτουν τις κατηγορίες περί «κατασκοπείας» σε βάρος τους, όπως και οι ΗΠΑ, απελευθερώθηκαν από τη Ρωσία την 1η Αυγούστου, στο πλαίσιο της σημαντικότερης ανταλλαγής κρατουμένων μεταξύ της Μόσχας και της Δύσης από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου.

Τα βίντεο, τη γνησιότητα των οποίων δεν μπόρεσε να επαληθεύσει το Γαλλικό Πρακτορείο, προβλήθηκαν κυρίως από το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο RT. Σε ένα από αυτά, διακρίνεται ο δημοσιογράφος της Wall Street Journal, Έβαν Γκέρσκοβιτς, να κάθεται σε ένα εστιατόριο στο Γεκατερινμπούργκ (Ουράλια) δίπλα σε ένα πρόσωπο με το οποίο συζητούν.

Σε ένα ηχητικό, που παρουσιάζεται πως συνοδεύει αυτό το βίντεο, ο Αμερικανός δημοσιογράφος, ηλικίας σήμερα 32 ετών, ρωτάει, στα ρωσικά, την πηγή του: «Πώς θα γίνει αυτό με τον καλύτερο τρόπο;». Ο συνομιλητής του, που ακούγεται να απαντάει με τη φωνή του αλλοιωμένη, διαβεβαιώνει: «Όλα όσα ζήτησες, τα έκανα. Το έχω μαζί μου». Προτού προσθέσει: «Το μοναδικό πράγμα που ζητάω είναι: Πρόσεχε, καθώς είναι μια απόρρητη πληροφορία».

Ο Γκέρσκοβιτς προσπαθεί στη συνέχεια να καθησυχάσει τον συνομιλητή του: «Δεν θα γράψουμε ότι είδαμε τα έγγραφα. Θα αναφέρουμε απλά: «ανώνυμες πηγές», καθώς έτσι δεν θα μας υποψιαστούν ότι συγκεντρώσαμε (πληροφορίες) και κανείς δεν θα θεωρηθεί ύποπτος ότι τις έδωσε».

Russian state channels RT and REN TV publish FSB footage from the arrest of WSJ reporter Evan Gershkovich, 4 days after his exchange. In one video, a conversation about «really secret» documents is recorded. One of the voices says they won’t be used, only an «anonymous source» pic.twitter.com/IVpTcQ2A0g

— Mediazona English (@mediazona_en) August 5, 2024