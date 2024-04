Μια γυναίκα στην Αριζόνα δήλωσε ένοχη για την κατηγορία ότι προσπαθούσε κάθε ημέρα, επί μήνες να δηλητηριάσει τον σύζυγό της.

Η Melody Felicano Johnson —η οποία είχε κατηγορηθεί για απόπειρα δολοφονίας πρώτου βαθμού, απόπειρα διάπραξης βαριάς σωματικής βλάβης και δηλητηρίαση φαγητού— θα αντιμετωπίσει μέγιστη ποινή φυλάκισης 2 ετών για κάθε κατηγορία, σύμφωνα με τα πρακτικά, και η καταδίκη της έχει προγραμματιστεί για τις 10 Μαΐου.

Ο σύζυγος της κατηγορούμενης, ο Roby Johnson, είπε στους ερευνητές ότι «πιστεύει ότι προσπαθούσε να τον σκοτώσει για να εισπράξει το ποσό από την ασφάλεια ζωής του», σύμφωνα με ποινική έκθεση.

Ο Roby Johnson, αεροπόρος που υπηρετούσε στη Γερμανία, είπε ότι παρατήρησε για πρώτη φορά μια άσχημη γεύση στον καφέ του τον περασμένο Μάρτιο.

Το ζευγάρι, αν και χωρισμένο, εξακολουθούσε να ζει στο ίδιο σπίτι μαζί με το παιδί τους.

Ο Johnson είπε πως χρησιμοποίησε ένα ειδικό τεστ προκειμένου να δει τα επίπεδα χλωρίου στην καφετιέρα και επίσης τοποθέτησε κρυφές κάμερες που φέρεται να δείχνουν την πρώην σύζυγό του να ρίχνει χλωρίνη στο περιεχόμενο της καφετιέρας.

Βιντεοσκόπησε επίσης τον εαυτό του να ελέγχει το νερό από την καφετιέρα σε μια προσπάθεια να συλλέξει περισσότερα στοιχεία για να τα δώσει στην αστυνομία.

Hidden cameras show Melody Felicano Johnson allegedly pouring BLEACH into her airforce husband’s coffee maker. He noticed his coffee was tasting bad for a few weeks and set up a camera to see if it was being tampered with… pic.twitter.com/z18p3N781l

— andy  (@andychester_) October 4, 2023