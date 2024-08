Ο ημιτελικός του σέρφινγκ στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού τη Δευτέρα διεκόπη με τον πιο αναπάντεχο τρόπο και με τον πιο απρόσμενο επισκέπτη.

Καθώς η η Tatiana Weston-Webb από τη Βραζιλία και η Brisa Hennessy από την Κόστα Ρίκα έδιναν μάχη για την τελική τετράδα, μία φάλαινα πετάχτηκε από τα νερά της Ταϊτής προσφέροντας στο κοινό και φυσικά στους φωτογράφους το απόλυτο κλικ.

Ευτυχώς το τεράστιο κήτος βρισκόταν σε απόσταση ασφαλείας από τις δύο αθλήτριες, επομένως δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Δείτε το απίστευτο στιγμιότυπο:

this whale that showed up during #Olympic2024 surfing just won the tournament for me pic.twitter.com/4XQVCzW2zI

