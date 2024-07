Κοντά σε «βόμβα» Γιάρεμτσουκ ο Ολυμπιακός (pic+vids)

Πολύ κοντά στην ολοκλήρωση μιας σπουδαίας μεταγραφής βρίσκεται ο Ολυμπιακός, σύμφωνα με όσα αναφέρουν στο Βέλγιο. Όπως τονίζει ο δημοσιογράφος, Σάσα Ταβολιερί, οι Ερυθρόλευκοι τα βρήκαν σε όλα με την Κλαμπ Μπριζ για την απόκτηση του Ουκρανού επιθετικού, Ρόμαν Γιάρεμτσουκ!

Στην ανάρτηση που έκανε το απόγευμα της Κυριακής (28/7), ανέφερε ότι οι Ερυθρόλευκοι τα βρήκαν σε όλα με την Κλαμπ Μπριζ για την απόκτηση του Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, ο οποίος μάλιστα θα έρθει αύριο (Δευτέρα 29/7) στην Αθήνα για να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στους Πειραιώτες.

Ο εν λόγω δημοσιογράφος τονίζει επίσης ότι το συμβόλαιο που θα υπογράψει ο Ουκρανός επιθετικός με τον Ολυμπιακό θα είναι τετραετούς διάρκειας. Επίσης, ο Σάσα Ταβολιερί γράφει ότι ο διεθνής στράικερ προτίμησε την ομάδα του μεγάλου λιμανιού από την Τραμπζονσπόρ, η οποία επίσης είχε καταθέσει πρόταση για την απόκτησή του.

«Η Τραμπζονσπόρ προσπάθησε να κάνει δικό της τον Γιάρεμτσουκ, αλλά ο Ουκρανός ήθελε να αγωνιστεί στον Ολυμπιακό, που κατέκτησε πέρσι το Europa Conference League», τονίζει στην ανάρτησή του ο Βέλγος δημοσιογράφος.

🚨 EXCL. Agreement found between #Clubbrugge & #Olympiakos !

✍🏼 4 years contract.

🏥 Medical tests to take place tomorrow.

🇺🇦 Trabzonspor did the push until the end but Yaremchuk prefered the title champion project of Olympiacos who won #UECL last year. #mercato #JPL pic.twitter.com/ZbQlUguwDw

— Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) July 28, 2024